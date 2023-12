Noua planetă provoacă înțelegerea tradițională a formării planetare

Cercetătorii de la Universitatea Penn State au făcut o descoperire uimitoare care contestă teoriile existente despre modul în care se formează planetele. Echipa a găsit o planetă, numită LHS 3154b, care are de peste 13 ori dimensiunea Pământului, orbitând în jurul unei stele numite LHS 3154, care este semnificativ mai mică și mai rece decât Soarele nostru.

Raportul de masă dintre LHS 3154b și steaua gazdă este de 100 de ori mai mare decât cel al Pământului și al Soarelui, ceea ce o face cea mai mare planetă descoperită vreodată orbitand o stea pitică ultrarece. Această descoperire i-a lăsat nedumeriți pe oamenii de știință planetar, deoarece contrazice modelele actuale de formare a obiectelor cerești.

Suvrath Mahadevan, profesorul Verne M. Willaman de Astronomie și Astrofizică la Penn State, și-a exprimat surprinderea față de descoperire. El a declarat: „Nu ne-am aștepta să existe o planetă atât de grea în jurul unei stele atât de cu masă mică.”

Teoriile tradiționale sugerează că, după ce se formează o stea, gazul și praful din jurul ei se acumulează pentru a forma un disc protoplanetar, care în cele din urmă duce la crearea de planete pe perioade lungi de timp. Cu toate acestea, discului din jurul lui LHS 3154 îi lipsește o masă solidă suficientă pentru a sprijini formarea unei planete precum LHS 3154b.

Echipa de cercetare a folosit Habitable Zone Planet Finder (HPF), un spectrograf astronomic specializat dezvoltat la Penn State, pentru a face această descoperire revoluționară. HPF este proiectat pentru a detecta planetele care orbitează în jurul stelelor reci, care este probabil să aibă apă lichidă.

Detectarea planetelor care orbitează stelele mai reci este mai ușoară decât cele din jurul stelelor precum Soarele nostru, deoarece apropierea mai mare a planetelor de stelele lor mai reci generează semnale mai ușor de detectat în spectrele lor. Mahadevan a comparat acest fenomen cu a fi mai aproape de un foc de tabără pentru a-și primi căldura.

Descoperirea lui LHS 3154b a oferit o oportunitate unică de a testa teoriile existente despre formarea planetelor. Mahadevan a declarat: „Acesta este exact ceea ce am construit HPF pentru a face, pentru a descoperi cum cele mai comune stele din galaxia noastră formează planete – și pentru a găsi acele planete.”

Această descoperire revoluționară subliniază cantitatea mare care este încă necunoscută despre univers și provoacă oamenii de știință să-și reevalueze înțelegerea proceselor complexe din spatele formării planetare.

