By

Resumo: O Xiaomi Mall introduziu uma seção de reservas em sua página de wearables inteligentes, sugerindo uma colaboração futura com o popular jogo “Genshin Impact”. Embora detalhes específicos permaneçam não revelados, os entusiastas de tecnologia e jogos podem antecipar uma emocionante fusão de tecnologia e jogos nos próximos wearables inteligentes da Xiaomi.

A página de wearables inteligentes do Xiaomi Mall revelou recentemente uma seção de reservas, despertando a curiosidade entre os entusiastas da tecnologia. A página indica uma futura colaboração entre a Xiaomi e o renomado jogo “Genshin Impact”, prometendo uma mistura inovadora de tecnologia e jogos.

Embora os detalhes em torno da colaboração estejam envoltos em mistério, a expectativa aumenta à medida que a data de lançamento se aproxima. A Xiaomi tem um histórico de parcerias de sucesso com “Genshin Impact”, tendo lançado anteriormente o Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition.

O Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition mostrou o compromisso da Xiaomi com a personalização. Ostentando um esquema de cores vermelho vibrante com um padrão de trevo de quatro folhas dourado, esta versão exclusiva se destacou do modelo padrão. A capa de fone de ouvido estilo mochila apresentava um design de fivela magnética para maior comodidade.

Em termos de preço, o Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition foi lançado por 399 yuans (US$ 56), um pouco mais alto do que o Redmi AirDots 3 Pro original, ao preço de 299 yuans (~US$ 42).

Além das melhorias estéticas, a edição customizada incorporou recursos interessantes para os fãs do jogo. Comandos de voz nativos do personagem Keli, animações pop-up personalizadas e redução de ruído de 35dB elevaram a experiência do usuário. O fone de ouvido ostentava três microfones integrados e suportava o modo de transparência regular e o modo de transparência vocal, oferecendo versatilidade nas preferências de áudio.

Enquanto a seção de reservas do Xiaomi Mall provoca a colaboração, os fãs e entusiastas da tecnologia aguardam ansiosamente mais informações sobre a intrigante fusão de tecnologia e jogos que os próximos wearables inteligentes trarão.