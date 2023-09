Um padrão universal: a importância da matéria para dispositivos domésticos inteligentes

Ter uma casa inteligente pode ser conveniente e satisfatório, mas muitas vezes envolve o incômodo de lidar com padrões diferentes para vários dispositivos. Isso significa vários hubs, aplicativos e processos de configuração complicados. Matter, um novo padrão tecnológico para dispositivos domésticos inteligentes, visa resolver esse problema fornecendo um padrão universal ao qual todos os dispositivos possam aderir.

Em uma configuração de casa inteligente, você pode ter lâmpadas de uma empresa, plugues de outra, um sistema de irrigação de uma marca diferente e aparelhos de ar condicionado de outra. Cada um desses produtos pode exigir seu próprio hub e aplicativo e pode usar diferentes padrões de conectividade, como Zigbee, Z-wave e Ha-low. Essa configuração fragmentada pode ser inconveniente e confusa para os usuários.

A Matter busca unificar o ecossistema doméstico inteligente, oferecendo um padrão único que todos os dispositivos podem adotar. Com o Matter, você pode usar um hub de controle residencial de sua escolha, seja SmartThings, Google Home, Apple HomeKit ou Alexa. Todos os dispositivos compatíveis com Matter funcionarão perfeitamente com o hub escolhido, eliminando a necessidade de vários aplicativos e hubs em toda a sua casa.

Além de simplificar a configuração e o controle, o Matter também traz outros benefícios. Os dispositivos Matter ainda podem funcionar mesmo quando a Internet está desligada, porque eles podem se conectar à sua rede local. As cenas e automações que você configurou continuarão funcionando perfeitamente, garantindo que sua casa inteligente permaneça funcional mesmo em situações off-line. Esse recurso diferencia o Matter de muitos outros sistemas domésticos inteligentes.

O Matter 1.0 foi lançado no ano passado e atualizações futuras expandirão ainda mais seus recursos e compatibilidade de dispositivos. O roteiro inclui suporte para uma ampla variedade de dispositivos, incluindo eletrodomésticos como robôs a vácuo, lavadoras, secadoras e geladeiras. A maioria dos principais players da indústria de casa inteligente já se comprometeu a adotar o Matter, tornando-o um padrão amplamente aceito.

Para dispositivos existentes, existem diferentes cenários. Alguns dispositivos podem receber atualizações de software via wifi para torná-los compatíveis com o Matter. Os hubs, em vez de dispositivos individuais, serão atualizados para funcionar com o Matter, portanto, talvez você ainda precise manter os hubs existentes. Alguns dispositivos Zigbee também podem receber atualizações de compatibilidade. Outros dispositivos continuarão a funcionar com os sistemas existentes.

Para aproveitar totalmente os benefícios do Matter, é recomendável adquirir novos dispositivos inteligentes que venham com suporte para Matter. À medida que você adquire novos produtos, você pode substituir gradualmente os antigos por dispositivos compatíveis com Matter, criando eventualmente um sistema doméstico inteligente totalmente integrado e harmonioso.

