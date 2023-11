Quem é o dono da filha do Walmart?

No mundo do varejo, o Walmart é um nome familiar. Com a sua vasta rede de lojas e ampla oferta de produtos, a empresa tornou-se um gigante global do varejo. Fundado por Sam Walton em 1962, o Walmart desde então foi transmitido à família, e a propriedade agora reside com seus descendentes. Uma das figuras proeminentes desta linhagem é Alice Walton, filha do fundador do Walmart.

Alice Walton, nascida em 7 de outubro de 1949, é uma herdeira e filantropa americana. Ela é a única filha de Sam Walton e Helen Walton. Em 2021, Alice Walton é considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, com um patrimônio líquido de mais de US$ 60 bilhões. Sua riqueza decorre principalmente de sua participação acionária no Walmart, o que a torna uma das principais acionistas da empresa.

FAQ:

P: Como Alice Walton se tornou proprietária do Walmart?

R: Alice Walton herdou sua participação acionária no Walmart de seu pai, Sam Walton, que fundou a empresa. Como membro da família Walton, ela recebeu uma parte da propriedade da família quando seu pai faleceu.

P: Qual é a função de Alice Walton no Walmart?

R: Embora Alice Walton seja acionista majoritária do Walmart, ela não ocupa cargo executivo na empresa. Seu envolvimento gira principalmente em torno de sua participação acionária e da influência que ela pode ter como acionista majoritária.

P: Há algum outro membro da família Walton que seja dono do Walmart?

R: Sim, Alice Walton não é o único membro da família Walton com propriedade do Walmart. Seus irmãos, Rob Walton e Jim Walton, também detêm participações significativas na empresa. A família Walton, como um todo, continua sendo uma das famílias mais ricas do mundo devido à propriedade do Walmart.

P: Pelo que Alice Walton é conhecida além de sua propriedade no Walmart?

R: Alice Walton também é reconhecida por seus esforços filantrópicos. Ela fundou o Museu Crystal Bridges de Arte Americana em Bentonville, Arkansas, que abriga uma vasta coleção de obras de arte americanas. Além disso, ela apoia ativamente várias causas e iniciativas de caridade.

Como filha do fundador do Walmart, Alice Walton ocupa uma posição significativa na estrutura acionária da empresa. Sua riqueza e influência vão além do setor de varejo, tornando-a uma figura proeminente tanto nos negócios quanto na filantropia.