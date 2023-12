Quem inventou a tabela periódica dos elementos?

Título: Desvendando as Origens da Tabela Periódica dos Elementos: Uma Jornada de Descoberta

Introdução:

A Tabela Periódica dos Elementos é uma ferramenta científica icónica que revolucionou a nossa compreensão dos blocos de construção fundamentais da matéria. Mas você já se perguntou quem é o responsável por esse notável feito de organização? Neste artigo, investigamos a fascinante história da Tabela Periódica, explorando as contribuições de vários cientistas e lançando luz sobre a figura enigmática por trás de sua criação.

A Gênese da Tabela Periódica:

O conceito de elementos organizadores remonta a tempos antigos, quando as civilizações reconheciam padrões nas propriedades de certas substâncias. No entanto, foi somente no século XIX que um progresso significativo foi feito na classificação sistemática dos elementos.

1. Antoine Lavoisier:

Muitas vezes referido como o “Pai da Química Moderna”, Antoine Lavoisier lançou as bases para o desenvolvimento da Tabela Periódica. No final do século XVIII, ele compilou uma lista de 18 elementos conhecidos e os categorizou com base em suas propriedades, incluindo gases, metais, não metais e terras.

2. John Newlands:

Em meados do século XIX, John Newlands propôs a Lei das Oitavas, que sugeria que os elementos exibiam propriedades semelhantes quando organizados em ordem crescente de peso atômico. Embora o seu conceito fosse falho, marcou um passo importante para a eventual criação da Tabela Periódica.

3.Dmitri Mendeleev:

O nome mais sinônimo de Tabela Periódica é o de Dmitri Mendeleev, um químico russo. Em 1869, Mendeleev publicou seu trabalho inovador, “Princípios de Química”, onde apresentou uma tabela abrangente de elementos organizados por peso atômico. Notavelmente, ele deixou lacunas para elementos não descobertos e previu com precisão suas propriedades, o que lhe rendeu amplo reconhecimento.

O Legado de Mendeleev e a Evolução da Tabela Periódica:

A Tabela Periódica de Mendeleev serviu de base para novos avanços no campo da química. Com o tempo, os cientistas descobriram elementos adicionais, levando a modificações e refinamentos da tabela original. Contribuintes notáveis ​​para a sua evolução incluem Henry Moseley, Glenn T. Seaborg e a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC).

FAQs:

Q1. Quantos elementos foram inicialmente incluídos na Tabela Periódica de Mendeleev?

A1. A tabela original de Mendeleev consistia em 63 elementos, organizados em ordem crescente de peso atômico.

Q2. As previsões de Mendeleev para elementos não descobertos se concretizaram?

A2. Sim, surpreendentemente, as previsões de Mendeleev para elementos como o gálio, o germânio e o escândio revelaram-se precisas quando foram descobertas mais tarde.

Q3. Quem descobriu o último elemento natural a ser adicionado à Tabela Periódica?

A3. O último elemento natural, o frâncio, foi descoberto por Marguerite Perey em 1939.

Q4. Quantos elementos são atualmente reconhecidos na Tabela Periódica?

A4. A partir de agora, a Tabela Periódica compreende 118 elementos, incluindo elementos naturais e sintéticos.

Conclusão:

A Tabela Periódica dos Elementos é um testemunho da engenhosidade e dos esforços colaborativos de vários cientistas ao longo da história. Das primeiras classificações de Lavoisier à tabela revolucionária de Mendeleev, a jornada de descoberta tem sido de contínuo refinamento e expansão. À medida que continuamos a explorar as fronteiras da química, a Tabela Periódica continua a ser uma ferramenta indispensável, orientando a nossa compreensão do universo no seu nível mais fundamental.

