Tendências climáticas em Nova Jersey: olhando para trás e para frente

Resumo: Refletindo sobre os últimos quatro invernos em Nova Jersey, podemos observar uma ampla gama de padrões climáticos, desde temperaturas historicamente altas e queda de neve mínima até nevascas violentas e condições amenas. Ao anteciparmos o inverno que se aproxima, os especialistas alertam que é difícil prever com certeza o que esperar. O clima imprevisível de Nova Jersey torna essencial que os residentes estejam preparados para qualquer cenário.

2023: um inverno inesperadamente quente

No inverno passado, Nova Jersey passou por uma anomalia em termos de clima. Com temperatura média de 38.5 graus, foi classificado como o segundo inverno mais ameno da história do estado. O calor incomum estendeu-se até fevereiro, que se tornou o mais quente já registrado, com temperatura média de 40 graus. Além disso, a queda de neve foi mínima, com uma média total em todo o estado de apenas 3 centímetros, a segunda mais baixa da história. À medida que avançamos para a nova temporada, será intrigante observar se esta tendência persiste.

2021-2022: South Jersey ultrapassa North Jersey em queda de neve

Muito raro, South Jersey recebeu mais neve do que North Jersey durante este inverno. Com uma queda de neve média de 24.8 polegadas, South Jersey excedeu os 22.7 polegadas de North Jersey. Dias específicos como 28 de janeiro de 2022 viram o condado de Atlantic receber mais neve do que o condado de Bergen. A pesquisa da Rutgers University indicou uma média de queda de neve em todo o estado de 20.4 polegadas, um pouco abaixo da média. A temperatura média no inverno foi de 35.6 graus, 1.7 graus acima do normal.

2020-2021: A feroz tempestade de fevereiro

Olhando para trás, três anos atrás, fevereiro foi um mês recorde para North Jersey. Algumas cidades testemunharam até 2 centímetros de neve durante o primeiro fim de semana, e certas áreas nos condados de Morris e Sussex tiveram mais de 30 centímetros. A queda de neve continuou ao longo do mês, resultando em uma média de 36.9 polegadas em sete condados do Norte de Jersey, tornando-o o fevereiro com mais neve em 128 anos. South Jersey recebeu menos neve, contribuindo para um total estadual de 29.7 polegadas. A temperatura média no inverno foi de 34.3 graus.

2019-2020: um inverno ameno

Durante esta temporada de neve, Nova Jersey experimentou nevascas abaixo da média, com uma média estadual de 4.7 polegadas. O inverno também foi caracterizado como um dos anos mais quentes da história de Nova Jersey.

Olhando para o futuro: previsões incertas

O climatologista estadual Dr. David Robinson enfatiza a imprevisibilidade do clima de Nova Jersey. Embora ache improvável que haja outra temporada de neve fraca consecutivamente, ele reconhece que a certeza é impossível. O padrão El Nino do Pacífico tropical pode impactar os níveis de precipitação. Em última análise, as temperaturas determinarão a quantidade de neve no próximo inverno. Independentemente da evolução do tempo, é crucial que os residentes permaneçam vigilantes, agasalhados e priorizem a segurança nas estradas durante toda a temporada.