A história não contada das primeiras mulheres astronautas da América: quebrando barreiras e alcançando novos patamares

Em “As Seis: A História Não Contada das Primeiras Mulheres Astronautas da América”, Loren Grush explora a jornada de seis mulheres extraordinárias que quebraram o teto de vidro no mundo dominado pelos homens da exploração espacial. Grush desafia a narrativa predominante do domínio masculino branco na corrida espacial e destaca as contribuições significativas destas mulheres, que fizeram parte da primeira turma da NASA a incluir mulheres.

Grush se concentra nas vidas de Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon e Shannon Lucid. Estas mulheres juntaram-se ao corpo de astronautas da NASA em 1978 e estavam determinadas a alcançar alturas que antes lhes eram proibidas.

“The Six” dá uma ideia de suas motivações e hesitações, oferecendo insights sobre os momentos em que cada mulher percebeu que poderia se candidatar para se tornar astronauta. Grush descreve seu processo de seleção como um passo significativo em direção à diversidade, embora a turma ainda fosse predominantemente composta por homens brancos.

O livro também confronta os desafios que estas mulheres enfrentaram, incluindo a atenção sexista da mídia, a especulação chauvinista sobre romance e sexo no espaço e a luta para equilibrar a vida pessoal e profissional. Grush dá exemplos de sua resiliência e determinação diante das adversidades, como a batalha de Ride para proteger sua privacidade e saúde mental em meio ao escrutínio da mídia.

“The Six” também destaca os papéis cruciais desempenhados pelos defensores da diversidade dentro e fora da NASA. Ruth Bates Harris, funcionária da NASA, criticou corajosamente a agência pela sua falta de diversidade. O Mercury 13, um grupo de mulheres que passou por testes rigorosos no início dos anos 1960 para provar que eram capazes de ser astronautas, também recebeu reconhecimento.

Grush incorpora as experiências do dia-a-dia dos astronautas, revelando os aspectos surpreendentemente mundanos do seu trabalho. Eles testaram trajes espaciais, manobraram braços robóticos e navegaram pelas complexidades de trabalhar com colegas do sexo masculino que exibiam calendários pin-up nas portas de seus escritórios.

Embora o livro não seja isento de perigo e tragédia, Grush enfatiza a coragem e a perseverança que transcendem gênero e raça. O desastre do Challenger serve como um lembrete preocupante dos riscos inerentes à exploração espacial e do sacrifício final feito por Resnik.

Com uma investigação meticulosa e uma narrativa cativante, “Os Seis” expande a nossa compreensão da corrida espacial e desafia as noções tradicionais de quem pode pertencer a “toda a família da humanidade”.

