Nova descoberta: dicas de vida no exoplaneta a 120 anos-luz de distância

Cientistas usando o Telescópio Espacial James Webb detectaram a presença de uma molécula chamada sulfeto de dimetila (DMS) na atmosfera de um exoplaneta conhecido como K2-18 b. Embora o DMS seja produzido principalmente pelo fitoplâncton na Terra, a sua presença neste planeta distante sugere a possibilidade de vida. O telescópio, operado pela NASA e pelas agências espaciais europeia e canadense, observou o exoplaneta na constelação de Leão, quase nove vezes a massa da Terra. Além do DMS, o estudo também encontrou uma abundância de moléculas contendo carbono, como metano e dióxido de carbono.

Esta descoberta apoia a teoria de que K2-18 b é um planeta Hycean, um tipo de exoplaneta que se acredita ter uma atmosfera rica em hidrogénio pairando sobre um oceano. O astrônomo Nikku Madhusudhan, da Universidade de Cambridge, explica que o DMS é exclusivo da Terra e foi previsto que seja uma boa bioassinatura para exoplanetas habitáveis.

No entanto, os cientistas envolvidos na investigação alertam que as evidências que apoiam a presença de DMS em K2-18 b são preliminares e requerem validação adicional. Observações de acompanhamento com o Telescópio Espacial James Webb serão realizadas para confirmar estas descobertas.

O método utilizado pela equipe de pesquisa é denominado espectroscopia de transmissão. Esta técnica envolve a análise da luz de uma estrela à medida que ela passa pela atmosfera de um exoplaneta. Ao examinar os comprimentos de onda da luz que são absorvidos pelas moléculas da atmosfera, os astrónomos podem determinar a composição molecular do exoplaneta.

Este estudo marca a primeira vez que metano e hidrocarbonetos foram detectados na atmosfera de um exoplaneta usando espectroscopia de transmissão. A ausência de moléculas como amônia e monóxido de carbono, juntamente com a presença de metano e dióxido de carbono, sugere a possibilidade de um oceano abaixo da superfície de K2-18 b.

K2-18 b orbita uma estrela anã fria na zona habitável, onde água líquida poderia potencialmente existir na superfície do planeta. Porém, a temperatura da água e a habitabilidade do planeta ainda são desconhecidas. São necessárias mais observações para estabelecer as condições necessárias para a vida neste exoplaneta distante.

Fonte: Universidade de Cambridge, The Astrophysical Journal Letters