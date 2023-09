Apple anuncia disponibilidade do watchOS 10 com recursos interessantes

Durante o evento de lançamento do iPhone 15 da Apple, a empresa revelou que o tão aguardado watchOS 10 estará oficialmente disponível em 18 de setembro. Esta atualização não é apenas uma reformulação significativa para o watchOS, mas também traz de volta o amado recurso “Glances” do Apple Watch original.

Uma das mudanças notáveis ​​​​no watchOS 10 é a mudança do foco em aplicativos individuais para o uso de widgets em cada mostrador do relógio. Basta girar a Digital Crown para que os usuários tenham acesso rápido a vários recursos, como temporizadores, música ou até mesmo um episódio de podcast que está sendo transmitido.

A Apple parece ter levado em consideração a confusão que muitos usuários enfrentam com a multitarefa no watchOS. Ao reorientar a plataforma para tarefas mais simples, em vez de percorrer várias telas de aplicativos, a experiência do usuário se torna mais intuitiva. É possível que a Apple tenha reconhecido a popularidade do mostrador Siri, que fornecia uma gama semelhante de widgets, e decidido aproveitar esse conceito.

Além dos novos mostradores de relógio, Palette e Woodstock e Snoopy, o watchOS 10 vem com várias outras melhorias. O aplicativo Activity permite que os usuários adicionem atalhos de canto, oferecendo ainda maior comodidade. Além disso, o aplicativo Compass registra automaticamente a localização da última conectividade celular, garantindo que os usuários possam voltar facilmente para fazer uma chamada de emergência, se necessário.

No entanto, é importante observar que watchOS 10 só será compatível com Apple Watch Series 4 ou modelos posteriores e requer um iPhone XS com iOS 17.

Com o lançamento do watchOS 10, os usuários do Apple Watch podem esperar uma experiência mais simplificada e dinâmica. Fique atualizado com todas as novidades do evento ‘Wonderlust’ da Apple aqui.

– watchOS: O sistema operacional desenvolvido pela Apple especificamente para seu Apple Watch.

– Glances: um recurso do Apple Watch original que permitia aos usuários visualizar informações essenciais de aplicativos sem precisar abri-los.

– Widgets: Aplicativos pequenos e compactos que fornecem informações ou funcionalidades específicas na tela do dispositivo do usuário.

