Wahoo lança novo Kickr Move Turbo Trainer e Kickr Bike Shift

Wahoo, a popular marca de tecnologia para ciclismo indoor, anunciou o lançamento de dois novos produtos: o treinador turbo Kickr Move e a bicicleta inteligente Kickr Bike Shift. O Kickr Move está posicionado no topo da linha de treinadores turbo inteligentes Kickr da Wahoo e possui novos recursos de movimento que visam proporcionar uma sensação de condução mais natural e melhorar o conforto do usuário, ao preço de US$ 1,599.99. Por outro lado, o Kickr Bike Shift fica abaixo do Kickr Bike V2 e simplifica algumas funcionalidades, ao preço de US$ 2,999.99.

O Kickr Move apresenta uma 'pista gravitacional' de oito polegadas que permite que o hardware principal do turbo trainer deslize para frente e para trás em uma pista curva, proporcionando uma pequena quantidade de movimento lateral. Isto permite que a bicicleta se desloque livremente durante os treinos, reduzindo a fadiga e melhorando a eficiência geral. A pista deslizante pode ser trancada para facilitar o transporte e a montagem da bicicleta. Para emparelhar o Kickr Move com um Kickr Climb, é necessário um adaptador de hardware adicional, mas pode ser adquirido separadamente.

Em termos de especificações, o Kickr Move oferece conectividade Bluetooth, ANT+ e WiFi, bem como precisão de energia de 1%. Ele pode suportar uma resistência máxima de 2,200 watts e possui uma faixa de gradiente simulada de -10% a 20%. Também inclui recursos como ERG Easy Ramp e Race Mode para experiências de treinamento aprimoradas. O Kickr Move vem com um cassete SunRace 11-11T de 28 velocidades, que ainda é a opção preferida entre os usuários do Wahoo.

Já a Kickr Bike Shift é uma opção de bicicleta inteligente mais acessível, com estrutura de aço e pesa 40kg. Ele oferece 2200 watts de resistência, conectividade WiFi e precisão de medição de potência de 1%. Ao contrário do Kickr Bike V2, o Kickr Bike Shift não possui função de inclinação ou recurso de inércia motorizado. No entanto, ele mantém o sistema de ajuste de cinco pontos, configuração baseada em aplicativo e shifters e botões configuráveis.

Tanto o Kickr Move quanto o Kickr Bike Shift estão disponíveis para compra imediatamente. O Kickr Move custa US$ 1,599.99, enquanto o Kickr Bike Shift custa US$ 2,999.99 e começará a ser comercializado no final de setembro.

– Wahoo revela o treinador turbo Kickr Move e Kickr Bike Shift (Cyclingnews)