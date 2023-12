Política de atualizações do Twitch para melhorar a moderação de conteúdo sexual

By

Twitch, a popular plataforma de streaming, anunciou mudanças em suas políticas relativas a conteúdo sexual em um esforço para melhorar a moderação. De acordo com a nova política, o Twitch permitirá determinados conteúdos anteriormente proibidos, desde que estejam claramente identificados para alertar os espectadores.

Esta atualização ocorre depois que Twitch enfrentou críticas por seu tratamento inconsistente de conteúdo sexual no passado. Embora alguns streamers tenham recebido banimentos ou avisos por exposição acidental, outros não enfrentaram consequências por incidentes semelhantes. Em resposta a essas preocupações, Twitch implementou um sistema Content Classification Label (CCL), permitindo aos criadores alertar os usuários sobre temas sexuais, jogos de azar, vulgaridade ou outro conteúdo adulto em suas transmissões.

Especificamente, a nova política permite “seios, nádegas ou região pélvica deliberadamente destacados”, bem como “seios e/ou genitais ou nádegas de apresentação feminina totalmente expostos, independentemente do sexo”, em forma desenhada, animada ou esculpida. Twitch também não exigirá mais um rótulo para streams que envolvam twerk, grind e pole dancing. No entanto, a plataforma ainda proíbe jogos sexuais, violência sexual e pornografia explícita.

Angela Hession, diretora de confiança do cliente da Twitch, afirma que a atualização da política foi motivada pelo feedback de streamers que acharam as diretrizes anteriores confusas. Ao fundir as regras para conteúdo sexualmente sugestivo e sexualmente explícito, o Twitch visa evitar que streamers que apresentam mulheres sejam penalizados injustamente.

Embora os streams para adultos não apareçam na página inicial, os usuários ainda podem pesquisar conteúdo rotulado ou encontrá-lo diretamente no canal do criador. Além disso, o Twitch aplicará automaticamente um rótulo de “jogo classificado para adultos” às transmissões que apresentam jogos com classificação adulta.

Para obter mais informações sobre a atualização da política do Twitch e o raciocínio por trás dela, os usuários podem consultar a seção de perguntas frequentes na parte inferior da postagem do blog do Twitch.