Os cinco maiores assaltos GTA Online para ganhar dinheiro de todos os tempos

O dinheiro é crucial no Grand Theft Auto (GTA) Online, e os assaltos são uma das maneiras mais rápidas e lucrativas de ganhar milhões. Neste artigo, exploraremos os cinco principais assaltos lucrativos do GTA Online:

5) O Problema Bogdan: Este assalto faz parte dos atos Doomsday Heist e requer de dois a quatro jogadores. Uma equipe deve se infiltrar em um submarino, enquanto a outra fornece cobertura usando o Mammoth Avenger do GTA Online. O pagamento para The Bogdan Problem é de cerca de US$ 1,425,000 na dificuldade Normal.

4) The Pacific Standard Job: Este cenário clássico de assalto a banco foi introduzido em 2015. Requer quatro jogadores e envolve situações de alto risco e batalhas com equipes de assalto rivais. O pagamento para The Pacific Standard Job é de $ 750,000 na dificuldade Fácil, $ 1,500,000 na dificuldade Normal e $ 1,875,000 na dificuldade Difícil.

3) O Cenário do Juízo Final: Como um dos atos de The Doomsday Heist, este assalto pode ser concluído por dois a quatro jogadores. Embora demorado, oferece um pagamento de US$ 1,800,000 na dificuldade Normal e US$ 2,250,000 na dificuldade Hard.

2) The Diamond Casino Heist: Este assalto, adicionado no final de 2019, exige que os jogadores configurem um Arcade. Oferece três abordagens: Silencioso e Sorrateiro, Big Con ou Agressivo. O pagamento mais alto de US$ 3,619,000 pode ser obtido saqueando Diamantes na dificuldade Difícil.

1) O Golpe de Cayo Perico: Ao contrário dos outros, este assalto pode ser jogado sozinho. Acontece na Ilha Cayo Perico e requer uma cobertura Diamond Casino e o submarino Kosatka. O pagamento principal depende do alvo, com a Estátua da Pantera oferecendo US$ 4,089,152 na dificuldade Difícil.

Esses assaltos oferecem aos jogadores oportunidades lucrativas de acumular riqueza no GTA Online. Fonte: Conhecimento e experiência no jogo.