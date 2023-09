Usuários Venmo relatam interrupções e problemas de pagamento

Milhares de usuários do Venmo tiveram recentemente problemas com o aplicativo, incluindo problemas com pagamentos e transferências de fundos. Os relatos desses problemas atingiram o pico por volta das 10.30hXNUMX ET de hoje, com muitos usuários reclamando que o aplicativo não estava funcionando corretamente e que os pagamentos não estavam sendo efetuados. Venmo não abordou oficialmente o problema nem forneceu atualizações nas redes sociais.

Os usuários recorreram a plataformas como o Twitter para expressar suas frustrações com o Venmo. Algumas pessoas relataram que seus saldos no aplicativo não estão sendo atualizados, causando confusão e preocupação. Outros reclamaram de não conseguirem acessar seu dinheiro, resultando em inconvenientes como idas perdidas à loja. O atendimento ao cliente da Venmo tem sido difícil de alcançar, agravando a frustração.

Embora o número de relatórios no Downdetector tenha diminuído, com cerca de 400 restantes no momento, os problemas parecem ter sido resolvidos para a maioria dos usuários. No entanto, é importante observar que não houve nenhuma confirmação ou declaração oficial da Venmo sobre a interrupção.

O mapa de interrupções na América do Norte fornecido pelo Downdetector mostra que as áreas mais afetadas estão espalhadas pelos Estados Unidos. Enquanto isso, um gráfico que representa os problemas relatados na última hora demonstra uma tendência crescente.

Concluindo, os usuários do Venmo sofreram interrupções no serviço, incluindo falhas de pagamento e mau funcionamento do aplicativo. Muitos expressaram as suas queixas em diversas plataformas, buscando assistência e resolução. Venmo ainda não forneceu explicações oficiais ou atualizações sobre a situação.

