Experimente a encantadora herança holandesa em Holland, Michigan

Descubra a encantadora cidade de Holland, Michigan, onde os colonos europeus deixaram uma marca indelével na comunidade. Mergulhe na deliciosa cultura holandesa que fica evidente na arquitetura, na arte e nas atrações da cidade. Faça uma viagem de um dia a este destino de inspiração europeia e conheça um pedaço da Holanda bem no coração de Michigan.

No centro da Holanda, o Windmill Island Park é um testemunho da rica história da cidade. O icônico Moinho De Zwaan, um autêntico moinho funcional, oferece passeios fascinantes aos visitantes interessados. Maravilhe-se com o artesanato e aprenda sobre as raízes holandesas da Holanda enquanto explora este local histórico.

Testemunhe a beleza das tulipas da Holanda durante os meses mais quentes. De maio a outubro, tulipas vibrantes adornam a cidade, pintando-a com paredes de flores coloridas. Leve um pedaço dessa beleza para casa comprando bulbos de tulipas em lojas locais. E não perca o Tulip Time Festival no início de maio, uma tradição acalentada que é celebrada há quase um século.

Para uma experiência autêntica de Amsterdã, visite Nelis' Dutch Village. Com os seus encantadores edifícios à beira do canal, esta aldeia irá transportá-lo para o coração da Holanda. Explore as lojas, delicie-se com as delícias holandesas e mergulhe na atmosfera única desta atração pitoresca.

Nenhuma viagem de inspiração holandesa estaria completa sem sapatos de madeira ou tamancos. Encontre uma variedade de tamancos na Nelis' Dutch Village e na Deklomp Wooden Shoe Factory. Estes sapatos tradicionais holandeses estão na moda e são um símbolo da herança holandesa.

Descubra a rica história da influência holandesa na Holanda no Holland Museum. Este destino único oferece uma viagem abrangente aos laços da cidade com a Holanda e a história holandesa europeia. Explore as galerias holandesas do museu, que exibem uma variedade de artefatos estrangeiros.

Desenvolvimentos emocionantes estão em curso na Holanda, já que a cidade planeia inaugurar uma faixa de gelo em 2024. Esta atração única permitirá aos visitantes patinar tal como os habitantes locais fazem nos canais de Amesterdão. Acompanhe os últimos eventos e atrações visitando o site de turismo da cidade.

Esteja você em uma viagem de um dia com a família ou em uma aventura solo, Holland, Michigan, oferece uma experiência deliciosa para todos. Mergulhe na cultura holandesa, explore as atrações exclusivas da cidade e desfrute de uma visita memorável a esta joia do oeste de Michigan.