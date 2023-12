Naughty Dog cancela desenvolvimento do jogo multijogador online The Last of Us

Naughty Dog, o estúdio de videogame conhecido por seu jogo de grande sucesso The Last of Us, anunciou o cancelamento de sua tão aguardada versão multiplayer online do jogo. A decisão veio depois que o estúdio percebeu que o desenvolvimento de The Last of Us Online exigiria recursos significativos, potencialmente atrasando futuras versões do jogo para um jogador.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Naughty Dog reconheceu a expectativa em torno do projeto, mas expressou a dificuldade de sua decisão de interromper seu desenvolvimento. O estúdio citou a necessidade de comprometer recursos “para os próximos anos” como um fator crucial na sua escolha. Eles tiveram que decidir entre se tornar um estúdio de jogos exclusivamente ao vivo ou continuar a se concentrar nos jogos narrativos para um jogador que definiram a herança da Naughty Dog. No final das contas, o estúdio escolheu a última opção.

O desenvolvimento de The Last of Us Online começou junto com a criação da continuação para um jogador, The Last of Us Part II, que foi lançada em 2020. Os fãs do jogo começaram a suspeitar que a versão online estava com problemas quando uma atualização foi compartilhado em maio, afirmando que o jogo precisava de mais tempo para ter o melhor resultado possível.

The Last of Us é um jogo aclamado pela crítica que segue a jornada de um pai enlutado e uma adolescente navegando pela América pós-apocalíptica. Seu sucesso levou a uma adaptação para a televisão da HBO em 2023, recebendo inúmeras indicações ao Emmy.

O cancelamento de The Last of Us Online foi particularmente decepcionante para os fãs de The Last of Us Factions, uma experiência multijogador online limitada que estava disponível em alguns lançamentos do jogo. A reação da comunidade de jogos online foi mista, com alguns expressando apoio ao foco do estúdio em novos jogos para um jogador, enquanto outros criticaram a percepção de falta de previsão.

A decisão da Naughty Dog marca uma mudança nas suas prioridades, enfatizando o seu compromisso em oferecer jogos envolventes para um jogador, em vez de se aventurar no reino do multijogador online. Os fãs podem esperar futuras experiências single-player do renomado estúdio.