O sotaque irlandês massacrado em Starfield gera controvérsia

O tão aguardado jogo Starfield, desenvolvido pela Bethesda, foi recentemente criticado por seu sotaque irlandês mal executado. Jogadores e críticos ficaram chocados e desapontados com a representação do sotaque, que foi descrito como uma “abominação”.

A questão da deturpação de sotaques não é nova no mundo da mídia, mas parece que Starfield a elevou a um nível totalmente novo. Muitos indivíduos da Irlanda, que estão familiarizados com as nuances dos seus próprios dialetos, expressaram a sua frustração com a representação imprecisa.

Embora alguns possam argumentar que conseguir que atores irlandeses reais expressem esses papéis seria a solução mais fácil, espera-se, no mínimo, que o sotaque seja feito com justiça. Infelizmente, este requisito básico parece ter sido esquecido no desenvolvimento do Starfield.

O Twitter foi inundado com comentários destacando a má qualidade do sotaque irlandês no jogo. Alguns o compararam a um sotaque americano básico com o uso ocasional de frases irlandesas estereotipadas. Foi chamado de “chocante” e “inacreditável” por aqueles que o vivenciaram em primeira mão.

Este não é o primeiro exemplo de um sotaque irlandês mal executado no mundo dos jogos. No entanto, títulos recentes como Assassin’s Creed Valhalla fizeram um trabalho muito melhor ao representar o sotaque com precisão. É decepcionante ver que Starfield errou o alvo nesse aspecto.

Apesar da polêmica em torno do sotaque irlandês, Starfield ainda conseguiu obter sucesso em outras áreas. O jogo recebeu críticas positivas e vem apresentando bom desempenho nas vendas.

Concluindo, o sotaque irlandês massacrado em Starfield gerou indignação entre jogadores e críticos. É um exemplo claro da importância de uma representação precisa nos meios de comunicação social e serve como um lembrete de que devem ser feitos mais esforços para garantir a autenticidade nas representações de diferentes culturas e sotaques.

