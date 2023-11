Desbloqueie o poder dos óculos de realidade aumentada com o iPhone 15 Pro

O mais recente iPhone 15 Pro introduziu capacidade USB-C, oferecendo um sistema de gerenciamento de cabos atualizado. Isso não apenas garante uma melhor organização, mas também fornece suporte nativo à saída de vídeo. Com esse novo recurso, os usuários podem conectar facilmente seu iPhone a monitores externos usando um único cabo. Imagine transmitir seus programas favoritos da Netflix diretamente na TV do seu quarto de hotel – a conveniência é incomparável. No entanto, a compatibilidade USB-C também deu origem a uma nova categoria de acessórios que melhora muito a funcionalidade do seu iPhone, especialmente quando você está em trânsito.

Entre nos óculos de realidade aumentada – um mercado em rápido crescimento que oferece uma variedade de óculos com telas de projetor integradas. Esses óculos, com preços entre US$ 300 e US$ 500, oferecem aos usuários uma experiência de visualização única. Uma opção notável nesta categoria é o Xreal Air, que possui uma tela MicroLED de 120 Hz e 0.68 polegadas projetada nas lentes por meio de um espelho. Isso permite que os usuários vejam a tela e o mundo real simultaneamente. Para mergulhar ainda mais e desfrutar dos pretos verdadeiros, você pode colocar um capuz físico na frente desses óculos para bloquear a luz externa.

Os óculos Xreal Air não possuem fonte de alimentação própria. Em vez disso, eles consomem energia dos dispositivos aos quais se conectam, assim como muitos monitores USB-C portáteis do mercado. Com o cabo USB-C para USB-C incluído, você pode conectar facilmente os óculos Xreal Air ao seu iPhone 15 Pro, espelhando instantaneamente sua tela na tela dos óculos. Embora a configuração padrão espelhe a tela inicial e os aplicativos do seu telefone, os aplicativos de streaming de vídeo que suportam saída de vídeo oferecem um vídeo com orientação paisagem mais envolvente ao reproduzir programas ou filmes.

Esses óculos de realidade aumentada não são essenciais apenas para streaming de vídeo. Eles tornam os jogos mais envolventes, especialmente quando combinados com o controlador Backbone USB-C. Além disso, eles oferecem uma experiência minimalista de navegação na web quando emparelhados com um teclado Bluetooth. Além disso, os usuários podem inserir suas próprias lentes de prescrição com o inserto incluído ou solicitar lentes personalizadas da HONSVR a um preço acessível.

Para aprimorar a experiência Xreal Air, você pode optar pelo acessório Xreal Beam. Este acessório trava sua tela virtual no espaço em relação à posição da sua cabeça, reduzindo qualquer desconforto potencial. O Xreal Beam também funciona como banco de bateria reserva para tarefas de realidade aumentada e pode ser conectado a uma variedade de dispositivos, incluindo consoles de jogos como Nintendo Switch e PlayStation 5, fornecendo uma tela virtual de até 300 polegadas.

Embora o próximo Vision Pro da Apple ofereça uma experiência de realidade aumentada mais avançada, seu custo mais alto e seu lançamento no próximo ano tornam opções como o Xreal Air uma escolha atraente para a maioria dos usuários. Esses óculos oferecem uma variedade de recursos diários e um formato elegante e discreto que pode ser transportado convenientemente para qualquer lugar.

Perguntas Frequentes

1. Posso conectar os óculos Xreal Air a outros dispositivos além do iPhone 15 Pro?

Sim, você pode conectar os óculos Xreal Air a uma variedade de dispositivos, incluindo consoles de jogos como Nintendo Switch e PlayStation 5, para uma exibição virtual maior.

2. As lentes graduadas estão disponíveis para os óculos Xreal Air?

Sim, os óculos Xreal Air vêm com um encaixe que permite aos usuários adicionar suas próprias lentes graduadas. Alternativamente, lentes personalizadas podem ser encomendadas na HONSVR a um preço acessível.

3. Como o acessório Xreal Beam melhora a experiência?

O acessório Xreal Beam permite aos usuários fixar a tela virtual no espaço em relação à posição da cabeça, reduzindo qualquer desconforto potencial ou enjôo. Ele também serve como banco de baterias de backup para tarefas de realidade aumentada.

4. O Xreal Air é uma opção econômica em comparação com o próximo Vision Pro da Apple?

Sim, o Xreal Air oferece uma experiência de realidade aumentada semelhante a um custo significativamente mais baixo. Com sua disponibilidade imediata e recursos diários, apresenta uma escolha atraente para a maioria dos usuários.