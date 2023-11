Novas ofertas da Apple para Black Friday e Cyber ​​​​Monday 2023

As festas de fim de ano estão se aproximando rapidamente, o que significa que é hora de começar a pensar na sua lista de compras. A Black Friday e a Cyber ​​​​Monday estão chegando, e isso significa grandes descontos em varejistas como Amazon, Best Buy, Walmart e muito mais. Esteja você procurando comprar presentes para seus entes queridos ou presentear-se com um novo gadget, há muitas ofertas para aproveitar.

Uma das marcas mais procuradas durante a temporada de compras é a Apple. Conhecidos por seus dispositivos de alta qualidade, é raro encontrar descontos substanciais em produtos Apple. No entanto, este ano há algumas ofertas interessantes da Black Friday que merecem sua atenção.

Se você está de olho em um novo MacBook Air, a Amazon está oferecendo um desconto de US$ 200 no modelo 2023. Este laptop elegante possui uma tela Retina Líquida de 15.3 polegadas, 8 GB de RAM e armazenamento SSD de 256 GB. Com o preço com desconto, é uma pechincha para quem precisa de um laptop potente e compacto.

A Verizon também está oferecendo ótimas ofertas em dispositivos Apple. Troque seu dispositivo antigo e obtenha o novo Apple iPhone 15 Pro gratuitamente, dependendo da opção de armazenamento de sua preferência. Além disso, a Verizon está dando até US$ 280 de desconto em um iPad quando você inicia uma nova linha. Como bônus adicional, você receberá um Apple TV grátis na compra do telefone, além de seis meses de Apple One grátis.

Para os amantes do iPad, a Best Buy tem muitas ofertas no iPad mini. Este tablet compacto possui um processador A15, armazenamento SSD de 64 GB, 4 GB de RAM e uma tela Retina impressionante. Com um desconto de $ 100, é uma oportunidade fantástica de colocar as mãos no mais recente iPad mini.

Se você está procurando fones de ouvido sem fio, a Amazon está oferecendo um desconto de US$ 60 no Apple AirPods Pro de 2ª geração. Esses fones de ouvido oferecem uma qualidade de som incrível e vêm com recursos avançados, como cancelamento de ruído ativo.

Para audiófilos, a Best Buy oferece um desconto de US$ 70 nos fones de ouvido Apple AirPods Max. Esses fones de ouvido fornecem som sem fio de alto nível e vêm em um design elegante e moderno.

Estas são apenas algumas das primeiras ofertas da Apple disponíveis nesta Black Friday e Cyber ​​​​Monday. Fique atento a mais descontos e volte sempre para obter atualizações sobre as últimas ofertas. Feliz compras!

Perguntas Frequentes

O que é sexta-feira negra?

A Black Friday é um dia de compras popular que acontece um dia depois do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. É conhecido por seus grandes descontos e promoções em vários varejistas.

Quando é a Black Friday 2023?

A Black Friday 2023 cai em 24 de novembro.

Os produtos da Apple costumam estar à venda durante a Black Friday?

Os produtos da Apple normalmente não recebem grandes descontos durante a Black Friday. No entanto, muitas vezes existem algumas ofertas disponíveis, especialmente em modelos mais antigos ou através de revendedores autorizados.

Posso encontrar ofertas de produtos Apple online?

Sim, muitos varejistas oferecem ofertas online para a Black Friday, incluindo grandes plataformas de comércio eletrônico como a Amazon. É uma ótima maneira de aproveitar descontos sem precisar visitar lojas físicas.

Como encontro as melhores ofertas da Apple?

Para encontrar as melhores ofertas da Apple, é importante comparar preços de diferentes varejistas e procurar descontos em sites confiáveis. Fique atento aos varejistas oficiais da Apple e revendedores autorizados para obter produtos originais e serviços confiáveis.

Existem ofertas em outros produtos de tecnologia durante a Black Friday e a Cyber ​​​​Monday?

Absolutamente! A Black Friday e a Cyber ​​​​Monday são conhecidas por oferecer descontos em uma ampla variedade de produtos de tecnologia, incluindo smartphones, laptops, TVs, dispositivos domésticos inteligentes e muito mais. É um ótimo momento para encontrar pechinchas em marcas populares e atualizar sua configuração tecnológica.