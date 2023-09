Dell S3422DWG: a melhor escolha para monitores de jogos ultra-amplos

O Dell S3422DWG é um monitor de jogos ultralargo impressionante que oferece uma série de recursos a um preço acessível. Originalmente com preço de US$ 500, a Dell agora o oferece por apenas US$ 3479.99, tornando-o uma das melhores opções do mercado abaixo de US$ 400.

Com tamanho de 34 polegadas e resolução ultra-ampla de 3440×1440, este monitor oferece uma experiência visual impressionante. A proporção de 16:10 e a curva 1800R melhoram ainda mais a imersão, permitindo que os jogadores mergulhem verdadeiramente em seus títulos favoritos.

Uma das principais vantagens do Dell S3422DWG é sua resolução de 1440p. Esta resolução atinge um equilíbrio entre qualidade de imagem e desempenho, oferecendo belos visuais sem sobrecarregar excessivamente o sistema. Emparelhado com uma placa gráfica poderosa como a GeForce RTX 3060 Ti, os jogadores podem desfrutar de configurações gráficas máximas ou taxas de quadros ultra-altas, dando-lhes uma vantagem em jogos competitivos.

Apresentando um painel VA, este monitor possui um tempo de resposta de 1 ms, uma taxa de atualização de 144 Hz, uma taxa de contraste de 3000: 1 e 90% de cobertura de cores DCI-P3. Embora não seja oficialmente compatível com G-SYNC, o monitor foi testado e funciona bem com G-SYNC, proporcionando experiências de jogo suaves e sem interrupções.

Uma vantagem notável do Dell S3422DWG é sua garantia impressionante. Embora a maioria dos monitores venha com garantia de apenas um ano, este monitor oferece garantia de três anos. Além disso, ele é elegível para o programa Premium Panel Exchange da Dell, permitindo que os usuários recebam uma substituição gratuita do painel durante o período de garantia, caso seja detectado um único pixel brilhante.

No geral, o Dell S3422DWG é uma excelente escolha para jogadores que procuram um monitor de jogos ultralargo de alto desempenho. Com sua qualidade visual impressionante, taxa de atualização rápida e garantia generosa, oferece um valor incrível por seu preço.

Fontes: Dell