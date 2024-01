Tentativa de Pouso na Lua por Empresa Privada Prejudicada por Vazamento de Combustível

Uma missão de uma empresa privada americana para pousar na Lua foi colocada em perigo depois que sua espaçonave desenvolveu um vazamento crítico de combustível logo após o lançamento. A Astrobotic Technology, sediada em Pittsburgh, havia orientado com sucesso sua sonda em direção ao sol para carregar sua bateria, mas um problema no sistema de propulsão resultou em uma perda significativa de combustível. A empresa está avaliando perfis de missão alternativos, à medida que as chances de um pouso na lua em 23 de fevereiro diminuem. A missão faz parte dos esforços da NASA para envolver empresas privadas na exploração lunar, com a Astrobotic ganhando um contrato de US$ 108 milhões para sua sonda. A empresa espera ser a primeira empresa privada a pousar com sucesso na Lua, juntando-se aos quatro países que já conquistaram esse feito.

Perguntas frequentes:

P: O que colocou a missão em perigo?

R: Um vazamento crítico de combustível no sistema de propulsão da espaçonave resultou na perda de combustível, comprometendo a capacidade de pousar suavemente na Lua.

P: Qual é a importância dessa missão?

R: A Astrobotic Technology visa ser a primeira empresa privada a pousar com sucesso na Lua, seguindo os passos de apenas quatro países que já conquistaram esse feito.

P: Qual é o envolvimento da NASA na missão?

R: A NASA concedeu um contrato de US$ 108 milhões à Astrobotic para sua sonda lunar como parte de sua iniciativa de envolver empresas privadas na exploração lunar.

P: Qual é o próximo passo para a Astrobotic?

R: A empresa está avaliando perfis de missão alternativos para recuperar sua missão e explorar a possibilidade de um pouso na Lua no futuro.

P: Qual é o status do programa Artemis da NASA?

R: O programa Artemis, que visa retornar astronautas à superfície da Lua nos próximos anos, deve prosseguir, apesar do contratempo na missão da Astrobotic.

P: Quais são os riscos envolvidos no uso de empresas privadas para entregas lunares?

R: Embora as empresas privadas ofereçam vantagens em termos de custo e tempo, há um risco adicional envolvido. A NASA está disposta a aceitar esses riscos e vê cada sucesso e contratempo como uma oportunidade de aprender e crescer.

P: Qual é o cronograma para futuros pouso na lua?

R: Está previsto o lançamento de uma segunda sonda de uma empresa sediada em Houston no próximo mês, e a SpaceX também estará envolvida em uma futura missão à Lua.

P: Quais outros carregamentos estavam na sonda da Astrobotic?

R: Além de entregar experimentos tecnológicos e científicos para a NASA, a sonda transportava vários itens, incluindo um fragmento de rocha do Monte Everest e carros em miniatura do México. Também continha cinzas e DNA de entusiastas do espaço falecidos.

P: Quais objeções foram levantadas em relação à missão?

R: A Nação Navajo pediu um adiamento no lançamento devido a preocupações com restos humanos sendo enviados à Lua. No entanto, a Astrobotic prometeu trabalhar com a Nação Navajo para futuras missões e argumentou que nenhuma cultura ou religião individual deve vetar uma missão à Lua.