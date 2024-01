Suplementos de Cetona Podem não Melhorar o Desempenho Atlético, Mostra Estudo da Universidade de McMaster

Um estudo recente realizado pela Universidade de McMaster revelou que os suplementos de cetona, comumente usados por atletas para melhorar o desempenho, podem de fato prejudicar o desempenho. Contrariamente à crença de que esses suplementos fornecem uma fonte alternativa de energia, a pesquisa demonstrou que eles resultaram em redução na velocidade de ciclismo e aumento do estresse cardiorrespiratório entre atletas de resistência bem treinados.

Estudos anteriores sobre a eficácia dos suplementos de cetona produziram resultados conflitantes, alguns sugerindo melhorias no desempenho, enquanto outros relataram nenhum efeito ou até deterioração do desempenho. Este novo estudo teve como objetivo abordar essas descobertas contraditórias e lançar luz sobre o verdadeiro impacto dos suplementos de cetona no desempenho.

Então, o que exatamente são as cetonas? As cetonas são compostos orgânicos que podem servir como combustível para o cérebro e músculos. Elas são derivadas de uma dieta cetogênica, que envolve consumir quantidades muito baixas de carboidratos e quantidades elevadas de gordura. Essa abordagem dietética faz com que o corpo produza mais cetonas naturais e as utilize como fonte de energia.

No entanto, os suplementos de cetona oferecem um atalho para esse processo, permitindo que atletas experimentem os benefícios sem aderir estritamente a uma dieta cetogênica. Acreditava-se que esses suplementos poderiam servir como um combustível alternativo durante o exercício ou até mesmo alterar a utilização de outros combustíveis como carboidratos e gorduras, aumentando assim a capacidade de resistência. Infelizmente, as descobertas deste estudo refutam essas afirmações.

O estudo envolveu atletas de resistência bem treinados que pedalavam regularmente por cinco ou mais horas por semana. Os pesquisadores simularam condições de corrida e forneceram aos participantes um suplemento de cetona ou um placebo antes deles concluírem um teste de ciclismo de 20 minutos. Os resultados mostraram que os ciclistas apresentaram velocidades sustentadas mais baixas depois de consumir o suplemento de cetona em comparação com o placebo.

Essas descobertas estão de acordo com pesquisas anteriores que descobriram um aumento do estresse cardiorrespiratório durante o exercício ao usar suplementos de cetona. Os pesquisadores estão agora explorando os efeitos de diferentes dosagens desses suplementos em várias intensidades de exercício para obter uma melhor compreensão de como as cetonas afetam o desempenho e os possíveis mecanismos subjacentes.

Resumo

Perguntas frequentes

O que são cetonas?

Cetonas são compostos orgânicos que podem servir como combustível para o cérebro e músculos. Elas são produzidas pelo corpo durante uma dieta cetogênica, que envolve consumir pouca quantidade de carboidratos e grande quantidade de gordura.

Como os suplementos de cetona funcionam?

Os suplementos de cetona fornecem um atalho para a produção natural de cetonas no corpo. Acredita-se que eles sirvam como uma fonte de combustível alternativa durante o exercício e melhorem a capacidade de resistência.

O que o estudo da Universidade de McMaster descobriu?

O estudo descobriu que os suplementos de cetona resultaram em redução das velocidades de ciclismo e aumento do estresse cardiorrespiratório entre atletas de resistência bem treinados. Isso contradiz a crença de que esses suplementos melhoram o desempenho.

Quais são as implicações dessas descobertas?

As descobertas sugerem que os atletas devem ter cuidado ao usar suplementos de cetona com a expectativa de melhorar seu desempenho. Mais pesquisas são necessárias para compreender completamente os efeitos desses suplementos no desempenho e seus mecanismos subjacentes.