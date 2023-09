Castores contribuem para a produção de gases de efeito estufa no Ártico, conclui estudo

Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Alasca Fairbanks (UAF) identificou os castores como tendo um papel crescente na produção de gases de efeito estufa no Ártico. Publicado na revista Environmental Research Letters, o estudo relaciona a presença de castores na região ao aumento dos níveis de emissões de gás metano.

Tradicionalmente encontrados em áreas florestais, os castores estão agora colonizando regiões de tundra no oeste e norte do Alasca. Esta colonização tem implicações científicas significativas e é vista como um desenvolvimento radical pelas comunidades destas áreas.

A equipe de pesquisa da UAF, liderada pelo professor Ken Tape, afirma que seu estudo é o primeiro a vincular de forma conclusiva novos lagos de castores a um aumento nas emissões de gás metano. Esta descoberta é significativa devido ao potente efeito estufa do metano, que é aproximadamente 25 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono na retenção de calor na atmosfera terrestre. O metano é responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

Os pesquisadores se concentraram em uma área de aproximadamente 166 milhas quadradas na bacia do rio Lower Noatak, no noroeste do Alasca. Eles usaram imagens do espaço, especificamente do programa Experimento de Vulnerabilidade Ártico-Boreal da Administração Nacional Aeronáutica e Espacial, para entender melhor o impacto dos castores na paisagem. Ao mapear mais de 10,000 lagoas de castores no Ártico do Alasca, a equipe de pesquisa conseguiu correlacionar a presença de lagoas de castores com pontos quentes de metano.

As represas de castores, marca registrada da espécie, causam inundações que inundam a vegetação e transformam os riachos do Ártico em lagoas. Esses lagos de castores e a vegetação inundada circundante tornam-se ambientes privados de oxigênio com ricos sedimentos orgânicos. À medida que este material se decompõe, ele libera gás metano.

Os pesquisadores empregaram tecnologia de imagem hiperespectral aerotransportada para mapeamento de metano. Este processo avançado de imagem captura dados de uma centena de bandas diferentes do espectro eletromagnético, permitindo a identificação de metano e outros gases.

Os co-autores do estudo incluem Benjamin Jones, professor assistente de pesquisa do Instituto de Engenharia do Norte da UAF, juntamente com um grupo do Serviço de Parques Nacionais e do laboratório de propulsão a jato da NASA.

Este estudo contribui para a nossa compreensão da complexa relação entre espécies e mudanças climáticas. À medida que os castores continuam a alargar a sua área de distribuição no Árctico, será necessária mais investigação para avaliar os impactos a longo prazo da sua presença nas emissões de gases com efeito de estufa.

Fontes:

– Universidade do Alasca Fairbanks (UAF)

– Agência de Proteção Ambiental dos EUA