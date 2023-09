Starfield: Como melhorar o desempenho do FPS no PC com GPUs Nvidia

Starfield, o jogo altamente aguardado da desenvolvedora Bethesda, conquistou a comunidade de videogames. Com seu mundo enorme e cidades detalhadas, não é de admirar que os jogadores estejam entusiasmados para mergulhar neste RPG de ficção científica. No entanto, alguns jogadores expressaram preocupação com o desempenho do jogo, especialmente em PCs com GPUs Nvidia.

Por padrão, Starfield no Xbox Series X|S roda a 30 quadros por segundo, o que pode ser decepcionante para jogadores que preferem uma jogabilidade mais suave. No PC, alcançar 60fps estáveis ​​pode ser inconsistente no momento.

Felizmente, um guia compartilhado por um usuário do Nexusmods chamado Okhayko oferece uma solução potencial. O guia sugere habilitar a tecnologia PCI Express chamada Resizable BAR (Base Address Register) para proprietários de Nvidia. Esta tecnologia permite que a CPU acesse a memória da GPU com mais eficiência, resultando potencialmente em melhor desempenho.

Para habilitar o Resizable BAR, os usuários da Nvidia precisarão baixar o Nvidia Profile Inspector e fazer as seguintes alterações no software:

1. Selecione Starfield no menu suspenso do perfil.

2. Navegue até a seção 5.

3. Defina o recurso rBAR como ativado.

4. Defina as opções rBAR como 0x00000001.

5. Defina o limite de tamanho rBAR para 0x0000000040000000.

6. Clique em “Aplicar alterações” no canto superior direito.

A implementação dessas mudanças pode aumentar o desempenho do jogo, especialmente para jogadores com GPUs RTX série 30. É importante notar que a Nvidia deverá lançar atualizações de driver em um futuro próximo para otimizar a jogabilidade do Starfield.

Por enquanto, este guia oferece uma solução alternativa potencial para jogadores que buscam uma experiência estável de 60fps. À medida que o jogo continua a evoluir e as atualizações são lançadas, é provável que o desempenho melhore ainda mais.

Starfield já está disponível para PC e Xbox Series X|S e pode ser jogado sem custo adicional para assinantes do Xbox Game Pass.

Fontes:

– [Título da fonte](source.com)

– [Título da fonte](source.com)