Starfield recebe muitos elogios do co-criador de God of War, David Jaffe

Starfield, o jogo altamente aguardado da Bethesda, tem recebido muitos elogios de jogadores e especialistas da indústria. Uma das figuras notáveis ​​que manifestaram sua admiração pelo jogo é David Jaffe, co-criador da série God of War.

Emil Pagliarulo, diretor de design e escritor de Starfield, expressou seu espanto com os comentários positivos de Jaffe. Pagliarulo acessou o Twitter para compartilhar suas idéias, afirmando: “Ter fãs gostando do seu trabalho é, obviamente, incrível. Ter colegas desenvolvedores – especialmente aqueles que você conhece e respeita – se divertindo com seu jogo é um outro nível de incrível.”

Jaffe, conhecido por seu trabalho no Santa Monica Studios e co-criador das aclamadas franquias God of War e Twisted Metal, não hesitou em elogiar Starfield. Na verdade, ele chegou ao ponto de chamá-lo de seu jogo single player favorito de todos os tempos. Suas postagens nas redes sociais e no YouTube têm sido amplamente dedicadas ao jogo desde o seu lançamento, destacando sua escrita excepcional.

Starfield atraiu atenção significativa desde o seu lançamento, com um número impressionante de jogadores correspondente. O jogo alcançou 1 milhão de jogadores simultâneos no dia do lançamento e, até 7 de setembro, acumulou uma base de jogadores de 6 milhões. Esses números servem como prova do entusiasmo e da expectativa em torno do título.

À medida que a recepção positiva continua a chegar a Starfield, a Bethesda e a equipe de desenvolvimento podem se orgulhar de sua conquista. O mundo envolvente do jogo, a narrativa cativante e a jogabilidade sólida conquistaram os corações dos jogadores e dos profissionais da indústria.

Definições:

– Starfield: Um jogo muito aguardado desenvolvido pela Bethesda.

– David Jaffe: Co-criador da série God of War e veterano da indústria.

– Emil Pagliarulo: Diretor de design e escritor de Starfield.

– Bethesda: Uma renomada desenvolvedora e editora de videogames.

Fontes:

- Nenhum.