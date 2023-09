A recepção de Starfield: uma experiência de amor ou ódio

Starfield, o jogo altamente aguardado da Bethesda, teve uma recepção mista por parte dos jogadores. Alguns estão absolutamente apaixonados pelo jogo, elogiando sua vasta escala e atenção aos detalhes. Outros, no entanto, expressaram decepção, especialmente em relação à viagem rápida do jogo, às telas de carregamento e à taxa de quadros.

Um dos principais pontos de discórdia tem sido a taxa de quadros do jogo. Antes de seu lançamento, a Bethesda confirmou que Starfield rodaria a 30fps bloqueados. Embora esta decisão fosse esperada dado o enorme alcance do jogo, deixou muitos fãs ansiosos por um modo de desempenho de 60fps, que se tornou a norma para lançamentos modernos.

Digital Foundry, um importante grupo de análise de jogos, decidiu investigar a possibilidade de rodar Starfield a 60fps no Xbox Series X. Eles construíram um console personalizado usando o AMD 4800S Desktop Kit e substituíram a GPU pelo RX 6700. Com FSR 2 habilitado e sem escala de resolução dinâmica, eles conseguiram atingir 60fps em ambientes fechados. No entanto, a maior parte do jogo ainda rodava a 30-40fps constantes.

Quando a resolução foi reduzida para 1440p, igualando o Xbox Series S, o jogo rodou a 40fps estáveis ​​com picos ocasionais para 60fps. Isso levou a Digital Foundry a sugerir que a Bethesda poderia lançar um modo de 40fps para jogadores com telas de 120 Hz, especialmente aqueles com telas de taxa de atualização variável (VRR).

Embora estas descobertas sejam intrigantes, é importante notar que Starfield está atualmente bloqueado a 30fps. No entanto, é interessante ver que o jogo tem potencial para atingir taxas de quadros mais altas com certos ajustes.

No geral, a recepção a Starfield tem sido polarizadora. Quer os jogadores amem ou odeiem, não há como negar a expectativa e o entusiasmo em torno deste ambicioso novo lançamento.

Definições:

– Taxa de quadros: o número de quadros por segundo exibidos em uma tela. Taxas de quadros mais altas resultam em movimentos mais suaves em videogames.

– Modo Desempenho: Um modo em videogames que prioriza taxas de quadros mais altas em vez da fidelidade gráfica.

– Ambientes fechados: Áreas dentro do jogo que são menores em escala e mais contidas.

– Taxa de atualização variável (VRR): Um recurso que permite sincronizar a tela com a placa gráfica, resultando em uma jogabilidade mais suave.

