Fotos espiãs revelam o design do porta-malas do carro elétrico da Xiaomi, progredindo em direção à produção em massa de 2024

Uma foto de espionagem que vazou apareceu recentemente, proporcionando uma prévia do tão aguardado veículo elétrico da Xiaomi. A foto mostra o design exclusivo do porta-malas do carro, que tem uma notável semelhança com o case dos fones de ouvido Buds 4 Pro da Xiaomi ou com uma porta de carregamento USB-C ampliada.

As imagens revelam um amplo porta-malas com grande abertura e piso plano, acompanhado de múltiplos pontos de amarração para fixação de carga. A tampa do porta-malas, em vidro, confere um toque de sofisticação ao visual geral do veículo. Além disso, as fotos espiãs oferecem vislumbres de outros detalhes de design, incluindo uma frente elegante e aerodinâmica com uma grade grande e faróis recuados, bem como uma traseira elegante com uma linha de teto inclinada e uma lanterna traseira de largura total.

Embora a Xiaomi não tenha divulgado nenhuma informação oficial sobre seu veículo elétrico, relatórios e vazamentos sugerem que será um modelo de última geração destinado a competir com empresas como a Tesla e outras montadoras proeminentes. Espera-se que o veículo seja equipado com uma potente bateria de 101 kWh, proporcionando uma autonomia de mais de 800 km. Além disso, é provável que incorpore recursos avançados de assistência ao motorista.

Lu Weibing, presidente do Grupo Xiaomi, informou anteriormente que o progresso do seu projeto automotivo superou as projeções iniciais. Como resultado, a Xiaomi está no caminho certo para iniciar a produção em massa do seu veículo elétrico no primeiro semestre de 2024.

Concluindo, o vazamento de fotos espiãs oferece um vislumbre do próximo veículo elétrico da Xiaomi, mostrando seu design distinto de porta-malas e sugerindo seus recursos de ponta. Com produção em massa prevista para 2024, a Xiaomi pretende deixar uma marca na indústria de veículos elétricos, competindo com players já consagrados e oferecendo aos consumidores uma opção sofisticada e tecnologicamente avançada.

