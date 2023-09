Sony registra marcas registradas para PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10

A Sony registrou marcas registradas para os nomes PlayStation 6 a 10 no Japão, indicando seus planos de longo prazo para consoles futuros. Essa mudança garante que ninguém mais possa usar esses nomes. Embora isso não signifique que o PlayStation 6 seja iminente, já que a Sony costuma registrar nomes de consoles anos antes de seu lançamento, isso fornece informações sobre suas intenções futuras.

Com base nos padrões de lançamento anteriores, assumindo um intervalo de sete anos entre as gerações de console, o PlayStation 6 poderia ser lançado em 2027. A Microsoft previu o lançamento do PlayStation 2028 em 6 durante um recente processo judicial do FC. Também é provável que as futuras gerações de consoles demorem mais para serem lançadas, considerando os problemas da cadeia de suprimentos enfrentados no início da geração atual. Isso estaria alinhado com a data de lançamento de 2028.

Olhando mais adiante, o PlayStation 7 poderia potencialmente ser lançado em 2035, o PlayStation 8 em 2042, o PlayStation 9 em 2049 e o PlayStation 10 em 2056. No entanto, é importante notar que os consoles físicos tradicionais podem não existir até então. apontar. É provável que a indústria dos jogos se mova para plataformas de streaming ou tecnologias ainda mais avançadas, como a realidade virtual ou a realidade aumentada.

Embora o cenário tecnológico futuro permaneça incerto, uma coisa que provavelmente continuará é o lançamento de jogos que podem apresentar bugs ou problemas no lançamento. Além disso, a rivalidade entre consoles PlayStation e Xbox provavelmente persistirá, com os fãs apoiando apaixonadamente sua marca preferida.

Fonte: O artigo não fornece uma fonte específica de informação.