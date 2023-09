Sony lança BURANO, uma nova câmera de cinema digital CineAlta

A Sony anunciou recentemente sua mais recente câmera de cinema digital, a BURANO. Esta nova câmera possui um impressionante sensor CMOS full-frame de 8.6K, recursos de foco automático, ND eletrônico variável e estabilização de imagem corporal. Ele também possui ISO nativo duplo de 800 e 320, tornando-o versátil em diversas condições de iluminação. O BURANO está previsto para começar a ser comercializado na primavera de 2024, com um preço de US$ 25,000.

Uma das características de destaque da BURANO é o filtro ND variável e a estabilização de imagem no corpo, tornando-a a primeira câmera de cinema digital do mundo com ambos os recursos combinados em um só corpo. Isso proporciona aos cineastas maior flexibilidade e conveniência na captura de suas fotos. Além disso, a câmera possui foco automático híbrido rápido e reconhecimento de assunto alimentado por processamento de IA quando usada com lentes de montagem E.

A BURANO é voltada principalmente para proprietários/operadores de médio a alto padrão que estão dispostos a investir mais de US$ 20,000 em uma câmera de cinema digital. Espera-se que ela seja usada em diversas produções, como documentários, vídeos corporativos, videoclipes, filmagens de vida selvagem e natureza, e como uma opção popular de câmera B ao lado da Sony VENICE 2.

A câmera leva o nome da pequena ilha de Burano, na Lagoa de Veneza, na Itália. Este nome foi escolhido para estabelecer uma ligação a Veneza e simbolizar as capacidades da câmara. Burano é conhecida por suas rendas e casas coloridas.

Em termos de qualidade de imagem, o BURANO apresenta um desempenho impressionante. Ela possui um novo sensor CMOS full-frame de 8.6K, semelhante ao encontrado na câmera VENICE 2. Oferece 16 pontos de faixa dinâmica, com baixo ruído e sensibilidade para situações de pouca luz. O sensor também suporta ISOs Dual Base de 800 e 3200.

Em relação aos codecs de gravação, o BURANO oferece diversas opções como X-OCN LT, XAVC H e XAVC. É capaz de gravar arquivos X-OCN internamente sem a necessidade de um gravador externo. O X-OCN LT oferece tamanhos de arquivo menores, mantendo a qualidade e a flexibilidade dos arquivos lineares de 16 bits.

No geral, a Sony BURANO é uma poderosa câmera de cinema digital que oferece qualidade de imagem excepcional e recursos avançados. Ele foi projetado para atender às necessidades de cineastas profissionais e espera-se que deixe sua marca na indústria.

