Julia Joung: Da Biologia

Julia Joung, uma das Inovadoras com menos de 2023 anos da MIT Technology Review de 35, sentiu alívio e uma nova paixão quando testemunhou uma IA derrotar um dos melhores jogadores de Go do mundo. Tendo passado a infância em Taiwan dominando o jogo, Joung sempre considerou Go um problema insolúvel. No entanto, ela descobriu que a biologia representava um desafio ainda maior.

Durante sua pesquisa de graduação em um laboratório de neurociências da Universidade de Stanford, Joung observou um comportamento incomum em células cerebrais chamadas astrócitos. Isso a intrigou e despertou seu fascínio pela biologia. Ela continuou sua jornada ingressando no laboratório do especialista em edição genética Feng Zhang no Broad Institute em Cambridge, Massachusetts. Lá, ela mergulhou na “triagem em escala genômica”, usando ferramentas como o CRISPR para modificar cada um dos 20,000 mil genes do genoma humano para compreender seus efeitos.

O objetivo de Joung era aplicar a triagem genética a células cerebrais reais, como os astrócitos, que são difíceis de gerar em laboratório. Ao explorar o impacto de diferentes fatores de transcrição nas células-tronco, ela pretendia compreender como eles determinam a identidade celular. Sua pesquisa resultou em um “atlas” que mostra a influência de fatores de transcrição individuais. O objetivo final é ter a capacidade de gerar qualquer tipo de célula de forma controlada, o que poderá ter aplicações em testes de drogas e avanços terapêuticos.

Embora a escala do rastreio genético seja extensa, exigindo colaboração e recursos substanciais, Joung continua empenhado em fazer avançar o campo. Seu trabalho atual no Whitehead Institute concentra-se na compreensão do processo de síntese protéica dentro das células. Joung é movido pela profundidade infinita de possibilidades que a biologia oferece e continua a desenvolver ferramentas inovadoras para responder a questões fundamentais.

A jornada de Julia Joung, desde o domínio do Go até a exploração dos mistérios da biologia, exemplifica sua curiosidade e dedicação em ultrapassar limites. À medida que ela se aprofunda nas complexidades da investigação científica, o seu trabalho promete descobrir novos conhecimentos que poderão moldar o futuro da medicina e da tecnologia.

Fontes: Revisão de Tecnologia do MIT