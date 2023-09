Ganhe um desconto de $ 10 na versão para PC de Mortal Kombat 1

Você pode economizar algum dinheiro ao comprar a versão para PC de Mortal Kombat 1. Varejistas como Newegg e Green Man Gaming estão oferecendo um desconto de US $ 10 em pré-encomendas para PC com Windows por meio da versão Steam do jogo.

Na Newegg, basta inserir o código PPXDSEP durante a finalização da compra para obter uma redução de 15% no preço. Se preferir fazer compras na Green Man Gaming, você nem precisa de um código de desconto; o desconto de $ 10 já está disponível. Além disso, Green Man Gaming também oferece 15% de desconto na edição premium do jogo, que inclui acesso antecipado, cosméticos no jogo e moeda.

Infelizmente, a NetherRealm Studios, desenvolvedora do jogo, não confirmou se Mortal Kombat 1 estará disponível no Steam Deck no lançamento. No entanto, independentemente do dispositivo que você usa para jogar, certifique-se de ter espaço de armazenamento suficiente, pois são necessários impressionantes 100 GB. Isso está de acordo com a tendência de aumento do tamanho das instalações de jogos.

Então, se você é gamer de PC e fã da franquia Mortal Kombat, não perca esses descontos. Pegue sua cópia de Mortal Kombat 1 e prepare-se para uma experiência de luta cheia de ação.

Definições:

– Pré-encomenda: fazer um pedido de um item antes que ele seja lançado oficialmente ou esteja disponível para compra.

– Código de desconto: um código que pode ser inserido durante uma compra para receber uma redução de preço.

– Cosméticos no jogo: itens virtuais ou melhorias que alteram a aparência de personagens ou objetos dentro de um videogame.

– Moeda: moeda virtual usada em um jogo para comprar itens ou atualizações.

