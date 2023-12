Samsung lança novo smartphone potente, com bateria de 6000mAh

Boas notícias para os amantes da Samsung! Um novo smartphone da marca, com uma bateria potente, está prestes a chegar ao mercado. De acordo com uma fonte confiável, a marca está trabalhando no Samsung Galaxy M15. Acredita-se que este será uma versão reformulada do Galaxy A15. Isso porque a geração atual, o Galaxy M14, é semelhante ao Galaxy A14. No entanto, isso não será o caso com o próximo telefone da série M.

O Galaxy M15 terá uma bateria maior em comparação com o Galaxy A15. O Galaxy Club afirma que o Galaxy M15 terá uma bateria de 6000mAh, enquanto o Galaxy A15 possui uma bateria de 5000mAh. Ainda não se sabe se os telefones da série M terão um chip diferente. Se o telefone for equipado com o chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus, teoricamente, ele terá um melhor desempenho em comparação com os modelos da série A. Infelizmente, a fonte não tem mais informações sobre este próximo telefone. Esperamos conhecer mais detalhes nos próximos dias.



Especificações básicas do Samsung Galaxy A15

Quanto ao Galaxy A15, ele possui um design semelhante a outros smartphones Samsung, com uma moldura plana e câmeras colocadas verticalmente. Ele vem com uma ilha para os botões de energia e volume. O telefone possui uma tela AMOLED de 6,5 polegadas com notch em forma de gota. A resolução da tela é de 2340×1080 pixels (FHD+), com taxa de atualização de 90Hz e um nível de brilho máximo de 800 nits.

Em termos de software, o telefone vem com One UI 6 baseado no Android 14. Ele receberá quatro gerações de atualizações do Android e atualizações de segurança por 5 anos. O telefone possui uma câmera selfie de 13 megapixels e um sistema de câmera traseira triplo, com um sensor principal de 50 megapixels, uma lente ultrawide de 5 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. O telefone também possui recursos como sensor de impressão digital montado na lateral, entrada de áudio de 3,5 mm e slot para cartão microSD. Ele vem com suporte de carregamento rápido de 25W e uma bateria de 5000mAh.