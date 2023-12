Samsung Galaxy S24 x Google Pixel 8: uma comparação direta

O tão aguardado lançamento da série Samsung Galaxy S24 e do já disponível Google Pixel 8 deixaram os entusiastas de smartphones entusiasmados. Com rumores de vazamentos e especificações concretas, vamos comparar os dois dispositivos principais para ver como eles se comparam.

Começando pelo design e pela tela, o Pixel 8 parece ter passado por mudanças mais perceptíveis em comparação ao seu antecessor. Com formas arredondadas e uma proporção mais alta, tem uma semelhança com o Galaxy S23 e potencialmente com o Galaxy S24. O Pixel 8 possui uma parte traseira de vidro polido e uma moldura de alumínio fosco, enquanto sua icônica barra de câmera fica em destaque no terço superior do telefone.

Por outro lado, espera-se que o Galaxy S24 traga refinamento em vez de reinvenção. Possui engastes menores, uma tela um pouco maior e laterais mais planas. Renderizações vazadas indicam um design com linhas mais duras, semelhante ao recente iPhone 15. Espera-se que o dispositivo Samsung venha em uma variedade de opções de cores, incluindo Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet e Amber Yellow.

Passando para as especificações, há rumores de que o Galaxy S24 apresenta uma tela ‘Dynamic AMOLED 6.2X’ de 2 polegadas com resolução Full HD +. Espera-se que seja equipado com um chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400. Enquanto isso, o Pixel 8 apresenta uma tela OLED ‘Actua’ de 6.2 polegadas com resolução Full HD +. Está equipado com o chipset Google Tensor G3.

Em termos de câmeras, há rumores de que o Galaxy S24 terá uma câmera principal de 50 MP, uma câmera ultra grande angular de 12 MP e uma câmera telefoto de 10 MP. O Pixel 8, por outro lado, possui câmera principal de 50 MP com estabilização ótica de imagem, câmera de 12 MP e câmera frontal de 10.5 MP.

Quando se trata de preço e disponibilidade, o Pixel 8 já está no mercado, custando a partir de US$ 699 para o modelo de 128 GB e US$ 759 para a variante de 256 GB. Quanto ao Galaxy S24, rumores sugerem um lançamento em janeiro com preço inicial de US$ 799 para o modelo de 128 GB e US$ 859 para a variante de 256 GB.

Concluindo, tanto o Samsung Galaxy S24 quanto o Google Pixel 8 oferecem especificações e recursos impressionantes. Em última análise, tudo se resumirá à preferência pessoal e à fidelidade à marca ao escolher entre os dois. Os entusiastas de smartphones terão que esperar pelo lançamento oficial do Galaxy S24 para ver se ele faz jus ao hype.