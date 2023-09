Construindo um Futuro com Robôs Multiqualificados

By

Lerrel Pinto, pesquisador de ciência da computação na Universidade de Nova York, foi reconhecido como um dos Inovadores com menos de 2023 anos da MIT Technology Review em 35. O foco de Pinto está na criação de robôs que possam ser uma parte mais integrante de nossas vidas, realizando tarefas além de apenas aspirar. Seu objetivo é desenvolver robôs que possam auxiliar nas tarefas domésticas, no cuidado dos idosos, na reabilitação e estar presentes sempre que necessário.

No entanto, o treinamento de robôs multiqualificados requer uma quantidade significativa de dados. Para enfrentar esse desafio, Pinto utiliza uma técnica chamada aprendizagem autossupervisionada. Esta abordagem envolve robôs que coletam dados à medida que aprendem, permitindo-lhes aprimorar suas habilidades de forma autônoma. Seu trabalho nesta área tem sido altamente aclamado e visto como um passo significativo na combinação de aprendizado de máquina e robótica.

Pinto reconhece que os avanços recentes na IA, especialmente em grandes modelos de linguagem, têm dependido fortemente de vastos conjuntos de dados derivados da Internet. No entanto, esta abordagem não é viável para treinar robôs. Ao contrário dos carros autônomos, que acumulam dados de milhões de horas na estrada, os robôs domésticos exigem horas de filmagem retratando diversas tarefas em diferentes ambientes.

Em 2016, Pinto alcançou um marco ao criar o maior conjunto de dados de robótica do mundo, onde robôs geraram e rotularam os seus dados de treino sem supervisão humana. Desde então, ele e seus colegas desenvolveram algoritmos de aprendizagem que permitem que os robôs melhorem aprendendo com as falhas. Falhas, como o braço de um robô falhando repetidamente em agarrar um objeto, podem ser utilizadas para treinar modelos que tenham sucesso na execução da tarefa.

Outra abordagem que Pinto está explorando envolve a imitação de ações humanas. Ao observar as portas abertas dos humanos, os robôs aprendem a fazer isso sozinhos e aumentam continuamente seu conjunto de dados. Quanto mais portas eles testemunharem sendo abertos pelos humanos, maiores serão suas chances de abrir novas portas com sucesso.

O projeto atual de Pinto envolve o recrutamento de voluntários para gravar vídeos deles mesmos manipulando vários objetos em suas casas usando smartphones montados em ferramentas baratas. Esta recolha de dados, combinada com algoritmos de aprendizagem eficientes, permite que os robôs aprendam comportamentos hábeis com um tempo mínimo de treino.

Ao dar aos robôs o seu “momento de modelo de linguagem grande”, Pinto pretende desbloquear uma nova era na IA. Sua crença é que a inteligência tem como objetivo provocar movimento e mudança no mundo, uma capacidade possuída por criaturas físicas como robôs.

Fontes:

– Revisão de tecnologia do MIT

– Trabalho de pesquisa de Lerrel Pinto na Universidade de Nova York