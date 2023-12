Renomado Biólogo Edward Osborne Wilson Deixa um Legado Controverso

O renomado biólogo e mirmecologista Edward Osborne Wilson, mais conhecido como “E.O. Wilson”, faleceu dois anos atrás, em 26 de dezembro de 2021. Embora Wilson tenha deixado para trás um legado científico significativo que inspirou gerações de conservacionistas e biólogos evolucionistas, também deixou perguntas perturbadoras sobre suas associações com ideologias supremacistas científicas enraizadas na ciência racista do século XIX.

Nos últimos meses, a descoberta de correspondência perturbadora nos arquivos pessoais de Wilson tem gerado intenso debate dentro da comunidade científica. Wilson, que popularizou o conceito de “biodiversidade” e é considerado por alguns como sucessor de Darwin, tornou-se um ícone nos campos da biologia e da conservação ambiental. No entanto, revelações sobre suas conexões com a figura proeminente do “racismo científico” norte-americano, o psicólogo canadense John Philippe Rushton (1943-2012), tem causado espanto.

A revelação das conexões de Wilson com Rushton surgiu de duas análises separadas de seus arquivos pessoais, que foram doados à Biblioteca do Congresso. Em fevereiro de 2022, os historiadores de ciências Mark Borrello (Universidade de Minnesota) e David Sepkoski (Universidade de Illinois em Urbana-Champaign) publicaram suas descobertas na New York Review of Books, enquanto Matthew Gibbons e Stacy Farina (Universidade Howard) publicaram sua análise na Science for the People.

Ambas as análises concordam, pintando a imagem de um cientista renomado que era cuidadoso para evitar controvérsias públicas, mas usava sua influência nos bastidores para promover teorias pseudocientíficas sobre a desigualdade entre as “raças” humanas. Gibbons e Farina argumentam que a relação entre Wilson e Rushton não é uma história de culpa por associação ou erros bem-intencionados, mas sim uma história sobre a integração de ideias racistas no cânone científico, auxiliada por poderosos aliados que atuam em segredo.

Em 1986, como membro da Academia Nacional de Ciências, Wilson tinha a capacidade de patrocinar a publicação de artigos na prestigiada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Durante a primavera de 1986, Rushton abordou Wilson para publicar um de seus artigos sobre a suposta “coevolução genética e cultural” de comportamentos sociais complexos na PNAS.

A controvérsia em torno das afiliações e do apoio de Wilson a teorias científicas duvidosas levanta questões éticas importantes sobre o papel dos cientistas na promoção de ideologias prejudiciais. Isso serve como um lembrete de que mesmo figuras renomadas na comunidade científica não estão imunes a essas questões.

Resumo:

Perguntas frequentes:

Pergunta: Quem foi Edward Osborne Wilson?

Wilson foi um renomado biólogo e mirmecologista que fez importantes contribuições para os campos da biologia evolucionária e da conservação. Ele popularizou o conceito de biodiversidade e foi considerado um sucessor de Charles Darwin.

Pergunta: Quais foram as associações perturbadoras descobertas nos arquivos pessoais de Wilson?

A correspondência de Wilson revelou suas conexões com John Philippe Rushton, uma figura proeminente no “racismo científico”. Rushton promoveu teorias pseudocientíficas sobre a desigualdade entre as raças humanas, e Wilson apoiou a publicação do trabalho de Rushton em periódicos científicos.

Pergunta: Quais são as implicações dessa controvérsia?

A controvérsia em torno das associações de Wilson levanta questões éticas sobre o papel dos cientistas na promoção de ideologias prejudiciais. Isso serve como um lembrete de que até mesmo figuras renomadas na comunidade científica podem ser influenciadas por crenças problemáticas e da importância de examinar criticamente a pesquisa científica e seu potencial impacto na sociedade.