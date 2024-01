Realme 12 Pro Variantes Certificadas pela TENAA

A Realme recentemente recebeu a certificação da TENAA para dois de seus próximos modelos de smartphones, identificados pelos números de modelo RMX3841 e RMX3843. Embora ainda não tenham sido divulgadas especificações, as imagens dos dispositivos indicam que ambos os telefones têm semelhanças marcantes entre si e provavelmente são variantes do Realme 12 Pro.

O Realme RMX3841 apresenta um design de ilha de câmera reminiscente do GT5 Pro, apresentando quatro lentes de câmera dispostas em uma formação quadrada. No entanto, o design do painel traseiro parece ser inspirado na série 11 Pro, que apresentava tecido entrelaçado entre painéis de couro. A inclusão da marcação “20X” na parte de trás sugere a presença de uma câmera telefoto com recursos adicionais de zoom digital.

Por outro lado, o Realme RMX3843 apresenta uma lente quadrada intrigante em uma das imagens, indicando a possibilidade de uma lente periscópio. Isso está alinhado com o teaser anterior da Realme de um telefone com uma lente periscópio, provavelmente sendo o Realme 12 Pro+. No entanto, vale ressaltar que o carro-chefe GT5 Pro está exclusivamente disponível na China, indicando que o Realme 12 Pro+ pode não ser o mesmo dispositivo sugerido na Índia.

Enquanto aguardamos ansiosamente as especificações completas desses próximos modelos da Realme, essas imagens iniciais nos proporcionam uma visão emocionante das escolhas de design feitas pela empresa para as variantes do 12 Pro. A Realme continua a inovar e trazer recursos de ponta para seus smartphones, e essas certificações da TENAA nos dão uma ideia do que esperar da tão aguardada linha do Realme 12 Pro.

Perguntas Frequentes

1. O que é a TENAA?

A TENAA (Telecommunication Equipment’s Network Access Management) é uma organização de certificação na China que aprova e regula dispositivos de comunicação, incluindo smartphones, antes de serem lançados no mercado. Ela garante que esses dispositivos atendam aos padrões e especificações necessários.

2. Quais são os números de modelo RMX3841 e RMX3843?

Os números de modelo RMX3841 e RMX3843 são identificadores únicos atribuídos pelo fabricante, Realme, a diferentes variantes de seu próximo smartphone, o Realme 12 Pro.

3. O que é uma lente periscópio?

Uma lente periscópio é um tipo de lente de câmera que usa espelhos ou prismas para redirecionar a luz e permitir um comprimento focal maior dentro de um módulo de câmera mais fino. Essa tecnologia permite que smartphones tenham capacidades de zoom óptico sem a necessidade de um grande relevo da câmera.