Serviço Amtrak expandido chegando a Ohio: conectando Cleveland, Columbus, Dayton e Cincinnati

Num desenvolvimento significativo para a infra-estrutura de transportes de Ohio, o governo federal concedeu financiamento para o estudo de um serviço expandido da Amtrak que ligará Cleveland, Columbus, Dayton e Cincinnati. Esta iniciativa, conhecida como rota 3C+D, é uma das quatro em Ohio que receberá financiamento federal para planejamento e desenvolvimento da expansão ferroviária de passageiros nos Estados Unidos.

A Administração Ferroviária Federal também selecionou o novo e ampliado serviço entre Cleveland, Toledo e Detroit para seu programa de desenvolvimento de corredores. Cada uma dessas rotas receberá US$ 500,000 mil para desenvolver um plano de desenvolvimento de serviços, descrevendo as despesas, o número potencial de passageiros, o tempo de viagem e outros fatores-chave envolvidos na expansão do serviço.

O senador de Ohio, Sherrod Brown, vê esta notícia como um passo positivo para fortalecer a economia de Ohio. Ele acredita que a expansão do serviço Amtrak proporcionará maiores oportunidades, impulsionará o crescimento dos negócios, criará empregos e conectará comunidades em todo o Centro-Oeste. Brown tem sido um forte defensor da garantia do financiamento necessário para tornar a expansão da Amtrak em Ohio uma realidade e promete continuar lutando por projetos de infraestrutura crítica.

Embora este financiamento marque a primeira etapa de vários anos de estudo para a expansão do serviço, o ex-diretor executivo da All Aboard Ohio, Stu Nicholson, expressa otimismo. Ele acredita que Ohio poderá ver um novo serviço ferroviário de passageiros dentro de quatro a cinco anos se tudo correr conforme o planejado.

O financiamento para futuras expansões ferroviárias de passageiros vem do Programa de Identificação e Desenvolvimento de Corredores, que faz parte da Lei Bipartidária de Infraestrutura aprovada pelo Congresso no final de 2021. A Amtrak há muito tempo visa a expansão de Ohio, reconhecendo-o como um dos estados mais carentes em termos do transporte ferroviário de passageiros.

O serviço proposto da Amtrak em Ohio não seria ferroviário de alta velocidade, mas sim se concentraria na melhoria dos trilhos e da infraestrutura existentes. As estimativas atuais sugerem que a viagem entre Cleveland e Cincinnati levaria aproximadamente 5 horas e meia inicialmente, mas com melhorias na pista, poderia ser potencialmente reduzida para 1 horas e 2 minutos.

Essa expansão proporcionaria aos habitantes de Ohio maior conectividade e acesso a opções de transporte, beneficiando tanto os residentes quanto as empresas. Com financiamento federal garantido para planejamento e desenvolvimento, Ohio está no caminho certo para concretizar a visão de um serviço Amtrak expandido que conectará as principais cidades de todo o estado.