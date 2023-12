O segundo DLC para Pokémon Scarlet e Violet, intitulado The Indigo Disk, oferece aos jogadores uma experiência expandida com novos recursos, Pokémon e encerramento de tópicos pendentes da trama. Embora o jogo básico tenha sua cota de falhas, The Indigo Disk consegue injetar nova vida no ambiente de mundo aberto, fazendo valer a pena o esforço dos jogadores para se envolverem com o conteúdo.

O DLC apresenta a Blueberry Academy, a instalação dos sonhos de um treinador Pokémon baseada na região de Unova. Com seus quatro biomas diferentes, a Blueberry Academy permite aos jogadores capturar e estudar Pokémon em habitats que reproduzem seus lares naturais. A academia se torna um centro central para formar equipes, personalizar personagens e travar batalhas duplas que exigem pensamento estratégico.

Além da história principal, a Blueberry Academy oferece diversas atividades envolventes, como convidar treinadores da região de Paldea, opções de personalização de personagens e rastrear Pokémon Lendários em um cenário final de jogo único. No entanto, acessar esses recursos e histórias paralelas pode ser um tanto complicado devido à natureza problemática do sistema de navegação do jogo.

Um aspecto do The Indigo Disk que fica aquém é a implementação de Blueberry Quests, que muitas vezes parecem tarefas tediosas com recompensas mínimas. Concluir essas missões torna-se um requisito para o progresso, fazendo com que a rotina pareça mais um preenchimento desnecessário do que uma experiência de jogo satisfatória.

Apesar dessas desvantagens, The Indigo Disk consegue se redimir com recursos ocultos e um final satisfatório que une pontas soltas nos mistérios da região de Paldea. Embora os fãs esperassem uma exploração mais profunda da história do jogo, o DLC fornece algum encerramento e mostra o que torna a região de Paldea única.

Em última análise, Pokémon Scarlet e Violet: The Indigo Disk expande o mundo do jogo base e oferece novos conteúdos para os jogadores desfrutarem. Embora ainda possa sofrer de problemas técnicos e jogabilidade pesada, o DLC traz novos elementos para a mesa e fornece valor de entretenimento suficiente para manter os jogadores envolvidos.