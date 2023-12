Novo recurso Plex provoca indignação e levanta preocupações com privacidade

Plex, um popular serviço de streaming, foi recentemente criticado por um novo recurso que deixou alguns usuários furiosos. O recurso, chamado Discover Together, permite aos usuários compartilhar suas atividades de visualização com amigos. Porém, o que gerou indignação é que essa funcionalidade vem habilitada por padrão e envia um e-mail semanal aos amigos, divulgando o que o usuário tem assistido em seu servidor.

A controvérsia em torno desse novo recurso gira em torno de questões de privacidade. Muitos usuários acreditavam que o Plex, sendo uma plataforma auto-hospedada, respeitaria mais a privacidade em comparação com outros serviços de streaming como o Netflix. Conseqüentemente, essa configuração padrão pareceu uma violação de confiança e privacidade para alguns usuários.

Sem surpresa, a discussão em torno desta questão aumentou para incluir debates sobre pornografia e se o Plex deveria divulgar esta informação. Alguns usuários notaram que há coisas mais embaraçosas de assistir do que conteúdo adulto, como certos tipos de programas de TV.

Embora o Plex não tenha respondido às perguntas do The Register, eles abordaram a controvérsia em seu fórum de suporte e no Twitter. O desenvolvedor do software alegou que esta funcionalidade é opcional e que os usuários devem ativá-la explicitamente. No entanto, esta explicação não satisfez as preocupações dos usuários que argumentaram que ter o recurso ativado por padrão o tornava mais um recurso de exclusão do que de inclusão.

A confusão em torno das configurações do recurso deixou alguns usuários confusos. Alguns até relataram ter recebido e-mails divulgando os hábitos de visualização de outras pessoas, sem perceber que essas informações estavam sendo compartilhadas. Parece que a interface do usuário do Plex poderia ser mais clara sobre o recurso e suas configurações padrão para evitar tais mal-entendidos.

No geral, este incidente serve como um lembrete da importância da privacidade nos serviços digitais. Ele destaca a necessidade de as empresas priorizarem o consentimento do usuário e comunicarem claramente como os dados do usuário são coletados e compartilhados. As preocupações com a privacidade devem ser levadas a sério para manter a satisfação do cliente e a confiança na plataforma.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O recurso Discover Together no Plex está habilitado por padrão?

Sim, o recurso Discover Together está ativado por padrão, o que significa que a atividade de visualização dos usuários é compartilhada com seus amigos, a menos que eles desistam.

Os usuários podem desativar o recurso Discover Together?

Sim, os usuários podem desativar o recurso Discover Together ajustando suas configurações no aplicativo Plex. Os usuários têm a opção de desativar o compartilhamento de seus hábitos de visualização com amigos.

O Plex respondeu à indignação do usuário e às preocupações com a privacidade?

Plex não respondeu diretamente à indignação do usuário e às preocupações com a privacidade em torno do recurso Discover Together. No entanto, a empresa reconheceu a controvérsia em seu fórum de suporte e no Twitter, afirmando que o recurso é opcional e exige que os usuários o habilitem ativamente.

Como os usuários podem modificar suas preferências de e-mail no Plex?

Para modificar suas preferências de e-mail, incluindo a revisão semanal dos hábitos de visualização, os usuários podem visitar o seguinte link: [link] (fonte: fórum de suporte Plex).