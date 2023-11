Sony Interactive Entertainment adquire iSize, impulsionando a inovação de IA em streaming de vídeo

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou a aquisição da iSize, uma empresa de IA com sede no Reino Unido especializada em aprendizagem profunda para entrega de vídeo. Este movimento estratégico demonstra o compromisso da SIE com o avanço da tecnologia na indústria de videogames. Ao reduzir os requisitos de dados para streaming de videogames e melhorar a qualidade visual do streaming de conteúdo por meio de IA, a tecnologia da iSize se alinha perfeitamente com a visão da SIE para o futuro dos jogos.

O vice-presidente sênior do SIE Future Technology Group, Ueli Gallizzi, expressou entusiasmo com a aquisição, afirmando: “A aquisição fornece à SIE experiência significativa na aplicação de aprendizado de máquina ao processamento de vídeo, o que beneficiará uma série de nossos esforços de P&D, bem como nossos serviços de vídeo e streaming. .”

Fundada em 2016 e com sede em Londres, a iSize se destaca por sua tecnologia de avatar 2D/3D fotorrealista ao vivo. Esta oferta exclusiva permite que as empresas criem experiências visuais envolventes, revolucionando o conteúdo de streaming de vídeo. Ao aproveitar o aprendizado de máquina e algoritmos de IA, a iSize desenvolveu soluções de software que otimizam o processamento de vídeo, garantindo vídeo de maior qualidade com taxas de bits mais baixas.

Os planos de longo prazo da Sony Interactive Entertainment para jogos em nuvem foram recentemente destacados pelo CEO Jim Ryan, que prometeu “planos agressivos” neste espaço. Com a aquisição da iSize, a SIE pode agora aproveitar a experiência da iSize em jogos baseados na nuvem, superando os desafios técnicos associados a este campo em crescimento.

Embora reconhecendo as complexidades técnicas dos jogos baseados na nuvem, o CEO da Sony, Kenichiro Yoshida, enfatizou a determinação da empresa em enfrentar esses desafios, descrevendo-os como um esforço “complicado”, mas que vale a pena.

FAQ:

P: O que é iSize?

R: A iSize é uma empresa de IA com sede no Reino Unido especializada em aprendizagem profunda para entrega de vídeo. Oferece soluções inovadoras que reduzem os requisitos de dados para streaming de vídeo e melhoram a qualidade visual através do uso de algoritmos de IA.

P: Como a Sony Interactive Entertainment se beneficiará com a aquisição da iSize?

R: A SIE ganhará experiência significativa em aprendizado de máquina aplicado ao processamento de vídeo, o que contribuirá para seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, bem como para melhorar seus serviços de vídeo e streaming.

P: Quais são os planos da Sony para jogos em nuvem?

R: A Sony Interactive Entertainment expressou sua intenção de fazer desenvolvimentos agressivos em jogos em nuvem. Com a aquisição da iSize, a SIE pretende superar os desafios técnicos nesta área e fortalecer ainda mais a sua posição no mercado.