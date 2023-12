Pesquisadores usam instrumento de caça a exoplanetas para estudar os ventos de Júpiter

Pesquisadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) da Universidade de Lisboa, em colaboração com o Observatório Europeu do Sul (ESO), conduziram um estudo inovador usando um instrumento originalmente projetado para encontrar exoplanetas. Pela primeira vez, essa ferramenta foi aplicada com sucesso para explorar os ventos de Júpiter dentro do nosso próprio Sistema Solar.

O estudo utilizou o espectrógrafo ESPRESSO, montado no telescópio VLT do ESO, para medir a velocidade do vento em Júpiter. Ao analisar a reflexão da luz solar pelas nuvens na atmosfera de Júpiter, esse método, conhecido como velocimetria de Doppler, revela a velocidade do vento no local observado. Desenvolvido anteriormente pelo grupo de pesquisa de Sistemas Planetários do IA para estudar a atmosfera de Vênus, a aplicação desse método com o ESPRESSO em Júpiter tem se mostrado altamente bem-sucedida.

Durante cinco horas de observação em julho de 2019, a equipe concentrou-se na zona equatorial de Júpiter e em seus cinturões equatoriais norte e sul. Usando o ESPRESSO, eles mediram velocidades do vento variando de 60 a 428 km/h, com uma precisão de menos de 36 km/h. Para verificar a eficácia desse método, os pesquisadores compararam seus resultados com medições históricas do vento obtidas por instrumentos baseados no espaço, confirmando a viabilidade do uso da velocimetria de Doppler para monitorar os ventos de Júpiter a partir da Terra.

O monitoramento contínuo dos ventos de Júpiter será crucial para o desenvolvimento de um modelo de circulação global confiável de sua atmosfera. Isso ajudará a entender as diferenças de vento por latitude e a estudar fenômenos atmosféricos, como as tempestades de Júpiter. A equipe planeja estender suas observações com o ESPRESSO para cobrir mais do disco de Júpiter e medir ventos em diferentes altitudes para estudar o transporte de camadas de ar vertical.

A aplicação bem-sucedida dessa técnica com o ESPRESSO é significativa, considerando os futuros projetos do ANDES para o próximo Extremely Large Telescope (ELT) e a missão JUICE da Agência Espacial Europeia dedicada a Júpiter. Além disso, os pesquisadores esperam aplicar essa técnica a outros planetas gasosos, tendo Saturno como seu próximo alvo.

