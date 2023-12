Pesquisa Mostra que Rochas Antigas e Análise Genética Lançam Luz sobre a Evolução das Estratégias de Alimentação Animal

Um estudo recente publicado na Nature Communications revelou fascinantes insights sobre a evolução das estratégias de alimentação animal há mais de um bilhão de anos. Paleontólogos há muito tempo têm sido capazes de analisar rochas antigas para descobrir vestígios químicos que fornecem vislumbres da vida passada na Terra. Ao combinar essa informação geológica com a análise genética de animais vivos, pesquisadores da Universidade da Califórnia, Davis estão obtendo uma compreensão melhor de como as mudanças iniciais no ambiente da Terra influenciaram a forma como os animais se alimentam.

Uma das principais descobertas do estudo é a descoberta de lipídios esteróis, especificamente esteróis C27, C28 e C29, em rochas antigas. Os lipídios são capazes de sobreviver em rochas por milhões de anos e fornecem evidências valiosas da vida passada. Esses esteróis em particular estão associados às membranas celulares e podem ser usados para estudar a diversidade de formas de vida antigas.

A análise genética de animais, incluindo anelídeos (vermes segmentados), trouxe insights adicionais. Os pesquisadores encontraram um gene chamado smt, responsável pela produção de esteróis de cadeia longa, presente em animais primitivos. No entanto, ao longo do tempo, a maioria das linhagens animais perdeu esse gene. Essa perda coincidiu com o surgimento de fitoesteróis no registro de rochas, sugerindo que os animais abandonaram a produção de fitoesteróis quando puderam obtê-los de uma fonte de alimento cada vez mais abundante: as algas.

Os pesquisadores acreditam que suas descobertas indicam uma mudança nas estratégias de alimentação animal à medida que as algas se tornaram uma fonte de alimento predominante nos oceanos antigos. Este estudo destaca a importância de combinar geologia e genética para desvendar segredos do passado e compreender melhor a evolução da vida na Terra.

Perguntas frequentes

P: Como os pesquisadores estudaram a evolução das estratégias de alimentação animal?

R: A pesquisa combinou a análise de vestígios químicos em rochas antigas com a análise genética de animais vivos para obter insights sobre a evolução das estratégias de alimentação animal.

P: O que são lipídios esteróis?

R: Lipídios esteróis são moléculas encontradas nas membranas celulares. Neste estudo, esteróis C27, C28 e C29 foram investigados para entender a diversidade de formas de vida antigas.

P: Qual foi o papel das algas na evolução das estratégias de alimentação animal?

R: O estudo sugere que o surgimento das algas nos oceanos antigos proporcionou aos animais uma fonte de alimento cada vez mais abundante, levando a uma mudança em suas estratégias de alimentação.

P: Por que a maioria das linhagens animais perdeu o gene responsável pela produção de fitoesteróis?

R: Os pesquisadores propõem que os animais abandonaram a produção de fitoesteróis quando puderam obtê-los facilmente das algas, que se tornaram mais prevalentes nos oceanos antigos.

P: O que essa pesquisa revela sobre a evolução inicial dos animais?

R: As descobertas sugerem que mudanças no ambiente e na disponibilidade de alimentos desempenharam um papel importante na formação das estratégias de alimentação dos primeiros animais.