FBI investiga ameaça de voo de Orlando para Rhode Island

O FBI está atualmente investigando uma suposta ameaça em um voo vindo de Orlando, que foi forçado a fazer um pouso de emergência em Jacksonville. O incidente ocorreu em um voo 717 da Breeze Airways, a caminho do Aeroporto Internacional TF Green de Rhode Island. O pouso de emergência foi motivado por uma perturbação de passageiros a bordo.

De acordo com a Breeze Airways, o distúrbio começou como uma discussão entre dois passageiros, mas rapidamente se intensificou, levando ao que foi percebido como uma ameaça à segurança. A companhia aérea enfatizou que a segurança dos seus passageiros é a sua principal prioridade e leva a sério qualquer tipo de ameaça. Eles estão cooperando plenamente com as autoridades policiais na investigação em andamento do incidente.

Inicialmente, ao desembarcar em Jacksonville, o FBI afirmou que não havia indicação de ameaça legítima. No entanto, estão agora a trabalhar ativamente com os seus parceiros para garantir a segurança de todos os passageiros envolvidos. A natureza exacta da ameaça ou os detalhes específicos da perturbação não foram divulgados.

Os passageiros do voo desviado receberão acomodação para passar a noite, e a Breeze Airways providenciou um voo para Providence na manhã seguinte. A companhia aérea está empenhada em garantir a viagem tranquila dos seus passageiros até ao destino pretendido.

Como esta é uma investigação em andamento, é provável que mais detalhes surjam nos próximos dias. Fique ligado no News Channel 8 por meio de nossas atualizações no ar e no aplicativo móvel gratuito WFLA News Channel 8 para os últimos desenvolvimentos sobre este incidente.