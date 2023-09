Reconsiderando a meta de 10,000 passos: novas pesquisas sobre contagem de passos e saúde

Há um ano, o departamento de Bem-Estar do The Washington Post iniciou a sua missão de fornecer aconselhamento com base científica para uma saúde óptima. Com foco em nutrir o corpo, a mente e os relacionamentos, a mesa tem como objetivo capacitar os leitores a fazerem escolhas informadas sobre sua saúde. Para comemorar esse marco, foi selecionada uma seleção dos melhores conselhos para viver bem todos os dias.

Um desses conselhos desafia a ideia de que 10,000 passos por dia são o padrão de ouro para a atividade física. Gretchen Reynolds, colunista de “Your Move”, sugere que não há nada de mágico neste número específico. Novas pesquisas indicam que, para indivíduos com menos de 60 anos, os maiores benefícios podem ser obtidos com contagens diárias de passos variando entre 8,000 e 10,000. Para aqueles com mais de 60 anos, o limiar era ligeiramente inferior, com o ponto ideal para a redução do risco de mortalidade a situar-se entre 6,000 e 8,000 passos.

À luz desta revelação, Well+Being oferece sete dicas para contadores de passos. Essas dicas têm como objetivo ajudar as pessoas a monitorar seus passos de maneira eficaz e incorporar mais atividade física em sua vida diária. As sugestões incluem o estabelecimento de metas alcançáveis, o aumento gradual da contagem de passos e a utilização de tecnologias como pedômetros ou rastreadores de condicionamento físico. Seguindo essas recomendações, os indivíduos podem otimizar seu bem-estar físico sem se sentirem sobrecarregados por uma meta elevada de contagem de passos.

É importante lembrar que o bem-estar abrange mais do que apenas saúde física. Ao priorizar o bem-estar holístico e fazer escolhas informadas com base em evidências científicas, os indivíduos podem levar uma vida plena e equilibrada. A seção Well+Being do The Washington Post continua a fornecer artigos e conselhos para apoiar os leitores a atingir esse objetivo.

Fonte:

The Washington Post – Bem + Estar