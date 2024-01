OnePlus Abre Smartphone Dobrável Agora Disponível com Desconto

Resumo: O smartphone dobrável OnePlus Open, com suas especificações e recursos impressionantes, agora está disponível com desconto na Amazon. O preço do dispositivo foi reduzido em $200, tornando-o mais acessível para aqueles interessados em um telefone dobrável de alto desempenho.

A OnePlus ganhou popularidade no mercado de smartphones por seus dispositivos de alta qualidade, e o OnePlus Open não é exceção. Com 16GB de RAM e 512GB de armazenamento interno, este telefone é poderoso. Sendo um dispositivo desbloqueado, os usuários têm a liberdade de escolher seu provedor preferido. Além disso, o OnePlus Open está equipado com uma câmera Hasselblad notável e possui duas telas de 120Hz – uma tela externa de 6,3 polegadas e uma tela interna dobrável de 7,8 polegadas. Essas amplas telas o tornam uma das principais escolhas para um smartphone dobrável.

Em nossa análise, elogiamos o OnePlus Open por seu poderoso chip Snapdragon 8 Gen 2, sua bateria de longa duração e o software Open Canvas que permite multitarefa eficiente usando uma interface baseada em telhas. O design fino e a leveza comparativa do telefone o destacam de outros dispositivos emblemáticos. A dobradiça dobrável também é bem construída, oferecendo uma experiência de dobragem perfeita.

Embora o OnePlus Open tenha um preço atrativo, ele fica um pouco abaixo quando comparado a outros telefones dobráveis lançados em 2023. Ele não possui recursos de carregamento sem fio, que se tornaram um recurso padrão em smartphones modernos. A classificação de resistência à água IPX4 também é mais baixa do que a IP68, oferecida por concorrentes como o Google Pixel Fold e o Samsung Galaxy Z Fold 5. No entanto, considerando seu desempenho geral, o OnePlus Open continua sendo uma ótima opção para aqueles com um orçamento limitado.

FAQ:

P: Quais são as especificações do smartphone dobrável OnePlus Open?

R: O OnePlus Open vem com 16GB de RAM, 512GB de armazenamento interno, uma câmera Hasselblad e duas telas de 120Hz.

P: O OnePlus Open é compatível com todos os provedores?

R: Sim, o OnePlus Open é um dispositivo desbloqueado e pode ser usado com qualquer provedor.

P: O OnePlus Open suporta carregamento sem fio?

R: Não, o OnePlus Open não possui suporte para carregamento sem fio.

P: Qual é a classificação de resistência à água do OnePlus Open?

R: O OnePlus Open possui uma classificação de resistência à água IPX4.

P: Qual é o desconto no OnePlus Open?

R: O OnePlus Open está atualmente disponível com um desconto de $200, sendo vendido por $1.500.