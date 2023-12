O que vive a 35.000 pés abaixo da água?

As profundezas do oceano são lar de uma infinidade de criaturas extraordinárias que se adaptaram para sobreviver nas condições extremas encontradas a 35.000 pés abaixo da água. Essa região, conhecida como zona hadal, é a parte mais profunda do oceano e é caracterizada por uma pressão imensa, temperaturas congelantes e completa escuridão. Apesar dessas condições adversas, a vida encontrou uma forma de prosperar.

Um dos habitantes mais intrigantes da zona hadal é o peixe-lagarto de Mariana (Pseudoliparis swirei). Descoberto na Fossa das Marianas, a parte mais profunda do oceano, esse peixe se adaptou para suportar pressões mais de 1.000 vezes maiores do que ao nível do mar. Seu corpo gelatinoso e a falta de bexiga natatória permitem que ele nade sem esforço pelas profundezas.

Outra criatura fascinante encontrada nessas profundezas é o anfípode. Esses pequenos crustáceos têm sido descobertos em abundância, exibindo notáveis adaptações para sobreviver na zona hadal. Algumas espécies de anfípodes têm corpos alongados e pernas compridas, o que lhes permite nadar na coluna d’água, enquanto outros evoluíram para se alimentar de organismos mortos que afundam até o fundo do oceano.

Além desses organismos únicos, os cientistas também descobriram trincheiras oceânicas que abrigam ecossistemas diversos a 35.000 pés abaixo da água. Esses ecossistemas dependem de um suprimento constante de matéria orgânica afundando da superfície, conhecida como “neve marinha”. Bactérias e outros microorganismos decompõem essa matéria orgânica, fornecendo uma fonte vital de alimento para os organismos que habitam as profundezas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Como os organismos sobrevivem a essas profundidades extremas?

R: Os organismos que habitam a zona hadal desenvolveram uma série de adaptações para sobreviver às condições extremas. Essas adaptações incluem corpos resistentes à pressão, bioluminescência para comunicação e atração de presas, e mecanismos alimentares especializados para aproveitar ao máximo os escassos recursos alimentares.

P: Existem predadores conhecidos a 35.000 pés abaixo da água?

R: Embora a zona hadal seja relativamente inexplorada, cientistas descobriram evidências de organismos predadores, como anfípodes de águas profundas e enguias-cuscas. Esses organismos se adaptaram para sobreviver às condições adversas e se alimentam de presas menores que habitam as profundezas.

P: Como os cientistas estudam os organismos a 35.000 pés abaixo da água?

R: Estudar os organismos em profundidades tão extremas é uma tarefa desafiadora. Os cientistas frequentemente contam com veículos operados remotamente (ROVs) equipados com câmeras e dispositivos de amostragem para explorar a zona hadal. Esses ROVs permitem que os cientistas capturem imagens, coletem amostras e estudem o comportamento e as adaptações dos organismos em seu habitat natural.

P: Por que é importante estudar a zona hadal?

R: A zona hadal representa um dos ecossistemas menos explorados e compreendidos da Terra. Ao estudar os organismos e ecossistemas a 35.000 pés abaixo da água, os cientistas podem obter insights valiosos sobre as adaptações e estratégias de sobrevivência da vida em ambientes extremos. Além disso, compreender esses ecossistemas contribui para nosso conhecimento sobre a biodiversidade e a interconexão da vida em nosso planeta.

Fontes:

– National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/environment/oceans/critical-issues-deep-sea/

– Woods Hole Oceanographic Institution: https://www.whoi.edu/know-your-ocean/ocean-topics/hadal-zone/

– Smithsonian Ocean: https://ocean.si.edu/ocean-life/invertebrates/amphipod