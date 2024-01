O Potencial de Decidueye e Hisuian Decidueye como Atacantes de Raid

Resumo: Este artigo explora o potencial de ataque em raids de Decidueye, a evolução final de Rowlet, bem como o aguardado Dia da Raid para Hisuian Decidueye. Decidueye é considerado um forte atacante de grama entre seus equivalentes não lendários, não sombrios e não megaevoluídos. No entanto, ele é superado por certos Pokémon, como Roserade, quando estão no mesmo nível de poder. Curiosamente, o tipo fantasma de Decidueye não lhe dá uma vantagem significativa em batalhas de raid.

Potencial de Decidueye como Atacante de Raid:

Decidueye, especialmente com o movimento Planta Veloz, mostra ser um potente atacante de grama em batalhas de raid. Quando nivelado, ele se compara bem com outros atacantes de grama, como Meowscarada e Chesnaught. No entanto, Decidueye fica bem atrás de Pokémon como Kartana, Shaymin Sky e Pokémon sombrios. Além disso, é esperado que futuros Pokémon iniciais de grama, como Rillaboom e Meowscarada, superem Decidueye em termos de desempenho em raid.

Perspectivas de Hisuian Decidueye:

Hisuian Decidueye, a forma variante de Decidueye, espera-se ter seu próprio Dia da Raid em um futuro próximo. Atualmente, Hisuian Decidueye não é procurado para batalhas de raid devido ao seu conjunto de movimentos. Há especulações de que a Niantic possa introduzir o movimento Planta Veloz para Hisuian Decidueye, o que poderia aumentar significativamente suas capacidades de ataque em raid e possivelmente torná-lo a melhor opção para um Rowlet. No entanto, isso ainda é apenas especulação e está sujeito a opiniões pessoais sobre quando, ou se, Rowlet poderá evoluir para sua forma Hisuian.

Comparações e Tipagem:

O tipo fantasma de Decidueye, embora teoricamente vantajoso em batalhas defensivas, não oferece uma vantagem significativa sobre outras opções. A resistência dupla a certos tipos pode não gerar energia suficiente ao receber dano. Apesar de ser robusto em comparação com outros atacantes de grama, espera-se que a tipagem de Decidueye desempenhe um papel mais crucial em batalhas práticas.

Conclusão:

Embora Decidueye mostre um potencial considerável como atacante de raid, ele não é a escolha principal dentro de sua categoria. A chegada do Dia da Raid de Hisuian Decidueye poderia melhorar potencialmente sua usabilidade com a introdução de novos movimentos. Os jogadores devem ter em mente que atacantes de grama, incluindo Decidueye, podem ter menor poder bruto em comparação com atacantes substitutos de outros tipos, como Pokémon de água e elétricos.

FAQ:

P: Quando é o Dia da Comunidade do Rowlet?

R: O Dia da Comunidade do Rowlet está programado para sábado, 6 de janeiro, das 14h às 17h.

P: Qual Pokémon supera Decidueye como atacante de grama?

R: Roserade, especialmente com o movimento Folha Mágica, consistentemente supera Decidueye em batalhas de raid.

P: Hisuian Decidueye será capaz de evoluir de Rowlet?

R: A evolução de Rowlet para sua forma Hisuian permanece especulativa e ainda não foi determinado se a Niantic implementará essa evolução.