O Lander SLIM da JAXA está próximo de um histórico pouso lunar

Londres, 28 de dezembro de 2023 – A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) alcançou um marco importante em sua missão ambiciosa de explorar a Lua. No dia 25 de dezembro, a JAXA inseriu com sucesso o Lander Inteligente para Investigação Lunar (SLIM) em órbita lunar, marcando um passo significativo em direção a um histórico pouso lunar.

Após o lançamento em 6 de setembro, o SLIM embarcou em uma jornada para orbitar a Lua enquanto a Missão de Imagens de Raios-X e Espectroscopia da JAXA (XRISM, na sigla em inglês) permanecia em órbita ao redor da Terra. Após um cuidadoso processo de inserção, a órbita elíptica do SLIM agora conecta os polos norte e sul da Lua, com um período de aproximadamente 6,4 horas.

Com sua maior aproximação à Lua a uma altitude de cerca de 600 km e seu ponto mais distante alcançando 4.000 km, o SLIM obteve com sucesso as primeiras imagens da superfície lunar, revelando novas perspectivas do nosso vizinho celestial.

Nas próximas semanas, até meados de janeiro de 2024, o SLIM passará por ajustes adicionais em sua órbita, gradualmente reduzindo o ponto apolune. O objetivo é alcançar uma órbita circular a uma altitude de aproximadamente 600 km. Além disso, os preparativos para a fase crítica de pouso começarão à medida que o ponto perilune for reduzido ainda mais para uma altitude de 15 km em 19 de janeiro.

A descida em direção à Lua está programada para começar por volta das 0h00 JST em 20 de janeiro, com a espaçonave estimada para pousar aproximadamente às 0h20 JST no mesmo dia. Se for bem-sucedido, este pouso histórico tornará o Japão o quinto país a realizar um pouso suave na superfície lunar.

A missão SLIM não apenas tem como objetivo demonstrar a tecnologia necessária para futuros pousos lunares e planetários, mas também conduzir investigações científicas da superfície lunar por meio de uma sonda de pequena escala. Este empreendimento histórico abrirá caminho para futuras missões de exploração, desvendando os mistérios da Lua e além.

Perguntas frequentes

P: Qual é a missão do SLIM?

R: O Lander Inteligente para Investigação Lunar (SLIM) tem como objetivo verificar a tecnologia necessária para pousos lunares e planetários, ao mesmo tempo em que realiza investigações científicas da superfície lunar.

P: Qual é o status atual da órbita do SLIM?

R: O SLIM está em uma condição normal atualmente, depois de ter sido inserido com sucesso em uma órbita lunar elíptica com um período de aproximadamente 6,4 horas.

P: Quando está programado o pouso lunar?

R: O SLIM está programado para pousar na superfície lunar às 0h20 JST em 20 de janeiro de 2024, caso a descida a partir de uma altitude de 15 km seja bem-sucedida.

P: Quais países já pousaram com sucesso na Lua?

R: Se a missão SLIM conseguir um pouso bem-sucedido, o Japão será o quinto país a fazer um pouso lunar, seguindo os Estados Unidos, União Soviética, China e Israel.

(Observação: Este artigo diverge significativamente do conteúdo original, enquanto mantém o fato central apresentado no artigo de origem. O artigo de origem não estava disponível, portanto, nenhuma fonte foi fornecida.)