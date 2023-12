O policial estadual de Nova York Tom Nitti lança nova música com ex-concorrentes do “The Voice”

O policial estadual Tom Nitti, que recentemente deixou o popular concurso de canto “The Voice” por motivos pessoais, ainda segue sua carreira musical. Nitti, uma talentosa cantora country de New Hartford, NY, compartilhou uma nova música nas redes sociais na segunda-feira com dois outros concorrentes do “The Voice”. A faixa, intitulada “One Night Stand”, apresenta os vocais emocionantes de Nitti e harmoniza com as vozes de Bias e Lennon VanderDoes.

Embora a música ainda não esteja disponível em plataformas de streaming, ela deu aos fãs esperança de mais músicas de Nitti no futuro. Apesar de sua saída do “The Voice”, o cantor de 31 anos continua dedicado à sua paixão pela música. Nitti expressou sua gratidão pelo apoio contínuo de seus fãs, amigos e familiares, ao mesmo tempo que reconheceu que seus filhos são sua prioridade.

Enquanto competia no “The Voice”, Nitti estava no Team Reba e alcançou os seis primeiros finalistas. Sua voz única, apresentando um “sotaque” comovente, chamou a atenção dos jurados Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani e Niall Horan. As performances de Nitti, incluindo covers de “Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)” de Stevie Wonder e “(I Know) I'm Losing You” de The Temptations, impressionaram tanto os jurados quanto o público.

Antes de sua participação no “The Voice”, Nitti fez o teste para o programa há oito anos, mas desistiu após ser aceito na Academia de Polícia de Tropas do Estado de Nova York. Após terminar o ensino médio, ele serviu nas forças armadas, ganhando uma Purple Heart pelos ferimentos sofridos durante seu serviço no Afeganistão. Nitti então seguiu os passos de seu pai ingressando na aplicação da lei e tornou-se policial estadual em 2015. Além de suas funções como policial, Nitti se apresenta regularmente, inclusive cantando o “Hino Nacional” em eventos oficiais, enquanto cria dois filhos.

A dedicação de Nitti à sua carreira musical permanece inabalável, e suas próximas apresentações incluem um show em 15 de dezembro no “Nashville's Next Showcase” na Jordânia, NY. Os fãs podem comprar ingressos para o evento em vivenu.com. Apesar de sua saída do “The Voice”, a jornada de Nitti na indústria musical continua, prometendo performances mais memoráveis ​​e novas músicas para sua crescente base de fãs.