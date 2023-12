Novo estudo desafia a noção de emprego estável entre homens americanos

Um estudo recente revelou descobertas surpreendentes sobre a estabilidade do emprego entre homens americanos. Contrariamente à crença de que uma parte substancial dos homens da geração Baby Boomer desfrutou de emprego estável ao longo de seus anos de maior ganho, o estudo sugere que apenas 41% deles conseguiram manter um emprego contínuo. As implicações dessas descobertas são de grande alcance, instando a uma reavaliação das políticas e práticas de emprego.

A pesquisa, conduzida pela Universidade Estadual da Pensilvânia e pela Faculdade de Medicina Osteopática da Universidade de Ohio, revela que as experiências de trabalho dos homens são muito menos estáveis do que se pensava anteriormente. Isso é particularmente verdadeiro para homens com diploma do ensino médio ou menos. O estudo desafia o estereótipo de que os homens permanecem na força de trabalho até a idade da aposentadoria e destaca o movimento significativo de entrada e saída do emprego que muitos homens experimentam.

A instabilidade do emprego pode ter grandes implicações para a saúde e a estabilidade financeira dos homens. Estudos anteriores mostraram que não atender às normas de emprego percebidas pode impactar negativamente a saúde dos homens, criar instabilidade financeira, reduzir o status social, sobrecarregar os relacionamentos pessoais e muito mais. Este novo estudo contribui para o crescente corpo de evidências que ligam o desemprego a resultados de saúde precários.

Os pesquisadores analisaram dados da coorte de 1979 da Pesquisa Longitudinal Nacional da Juventude, que consistia em 4.538 homens nascidos entre 1957 e 1964. Os dados revelaram que 25% dos homens tiveram períodos de desemprego e tempo fora da força de trabalho no início de suas carreiras, seguidos por um trabalho cada vez mais estável. Por outro lado, 13% dos homens começaram com emprego estável, mas depois enfrentaram trabalho cada vez mais instável. Os 21% restantes tiveram emprego mais precário, incluindo períodos de participação intermitente na força de trabalho e saídas precoces do trabalho.

Com essas descobertas em mente, os formuladores de políticas e os empregadores precisam reconsiderar como conceitualizam e respondem às experiências de trabalho dos homens. Em vez de assumir um emprego estável, é importante reconhecer a prevalência crescente de trabalho precário e fornecer apoio e incentivos para que os trabalhadores permaneçam empregados de forma contínua.

Em estudos futuros, os pesquisadores planejam investigar as políticas do mercado de trabalho que contribuem para taxas mais altas de desemprego e precariedade. Ao entender os fatores subjacentes que contribuem para o emprego instável, os formuladores de políticas podem desenvolver estratégias para promover uma maior estabilidade e proteger o bem-estar financeiro e de saúde dos homens americanos.

