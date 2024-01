Novas séries Redmi Note 13 lançadas na Índia com recursos premium

A Xiaomi, marca global de tecnologia, lançou recentemente a série Redmi Note 13 no mercado indiano, com um preço inicial de Rs. 16.999. A série inclui três modelos: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G e Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

A nova série de smartphones estará disponível a partir de 10 de janeiro em várias plataformas, como MI, Amazon, MI Home, MI Studio e parceiros de varejo autorizados.

Segundo Anuj Sharma, Diretor de Marketing da Xiaomi na Índia, a série Redmi Note 13 apresenta um design marcante e recursos que atendem ao desejo dos consumidores por uma experiência premium geralmente associada a dispositivos top de linha. Com excelente hardware e experiência de software aprimorada, que será ainda melhor após a atualização para o Xiaomi Hyper OS, esta é a série Note mais emocionante até agora.

O Redmi Note 13 possui um design fino, medindo apenas 7,6 mm de espessura e pesando 173,5 gramas. Ele possui uma câmera de 108 megapixels de qualidade profissional na tela e bordas super finas.

O Redmi Note 13 Pro é o primeiro smartphone que vem com o processador Snapdragon 7S Gen 2, uma câmera de 200 megapixels com OIS e proteção forte Corning Gorilla Glass Victus.

O Redmi Note 13 Pro Plus 5G possui um design de couro vegano completamente novo com proteção IP68 contra poeira e resistência à água. Ele também possui uma tela AMOLED curva em 3D protegida por Corning Gorilla Glass Victus e uma câmera de 200 megapixels com Hypercharge de 120 watts.

No geral, a série Redmi Note 13 oferece uma experiência premium de smartphone a um preço acessível. Com seu design elegante, processadores potentes e recursos avançados da câmera, esses dispositivos estão prontos para impressionar os consumidores no mercado indiano.

